Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Luis Fernando Peña le da de comer un ratón a su nueva mascota: “Nadie la quería”

El actor mostró a Ka, “la nueva integrante de la familia”

Agosto 14, 2026 • 
Alejandro Flores
luis fernando peña serpiente rata.jpg

Luis Fernando compró la mascota la semana pasada

Instagram

Dos videos publicados en su perfil de Instagram provocaron un largo debate en torno a las serpientes en cautiverio.

El actor Luis Fernando Peña mostró primero a la que llamó “una nueva integrante de la familia": una pitón a la que le puso de nombre Ka.
En ese primer video, publicado el martes, el actor explicó que los pitones en cautiverio comen ratones muertos, que se venden en estado de congelación y luego tienen que ponerse en agua caliente hasta que tengan una temperatura similar a la que tendrían si estuvieran vivas. Esto para que la pitón lo percibe como un elemento al cual “cazar”.
TE RECOMENDAMOS: Niurka nos había dicho que se casaría el 1 de agosto... ¡¿Qué pasó con la boda?!

¿Por qué tiene Luis Fernando Peña una pitón de mascota?

En una segunda publicación, lanzada apenas este jueves, Luis Fernando muestra la continuación de lo que pasó el primer día: con la ayuda de su esposa, preparan el ratón y luego se lo dan de comer a Ka.

Su esposa, la diseñadora Aly Noris, se muestra entre renuente y emocionada. Dice, por ejemplo, que los ratones son buenas mascotas y muy inteligentes, dando a entender que le parece injusto que las vendan como alimento para serpientes.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
Ivonne-Montero.jpg
Famosos
Tras ganar ‘La Casa De Los Famosos’ y jurar NO VOLVER a un reality, se confirma a Ivonne Montero en ‘La Granja’
La actriz es la segunda concursante que ingresará al aislamiento y a las actividades del campo.
Agosto 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
¿Ivonne Montero es la segunda concursante de ‘La Granja VIP’? LAS PISTAS podrían confirmarla
Agosto 07, 2026
Famosos
Tras ganar ‘La Casa De Los Famosos’ y jurar NO VOLVER a un reality, se confirma a Ivonne Montero en ‘La Granja’
Agosto 10, 2026
Famosos
Carlos Trejo es el PRIMER CONFIRMADO para ‘La Granja VIP 2’: “va a pasar algo y quiero estar presente”
Agosto 06, 2026
Famosos
‘La Granja VIP’ copia a ‘La Casa De Los Famosos’ y DA PISTAS para revelar a sus granjeros
Agosto 06, 2026

Luis Fernando explica en el video que Ka estaba a la venta en una tienda de mascotas.

“Nos la estaban ofreciendo en un Petco desde hace dos meses porque nos dijeron que nadie la quería”, cuenta el actor.

El video muestra claramente el momento en que Ka devora la rata, lo que generó una conversación en torno a la pertinencia de tener víboras como mascotas.

“No creo que sea adecuado estar en un lugar así”, ¿y si tiembla y escapa?”, “qué mala onda, esos animales en casa, no”, son algunas de las opiniones en contra.

En oposición, hubo otros seguidores que incluso comentaron experiencias personales con pitones de mascotas.

“Son especies que se reproducen en cautiverio desde hace varias décadas, ya son animales de compañía”, “es una belleza tu serpiente, sólo revísala bien porque en esa tienda no tienen muy buenos cuidados”.

Luis Fernando Peña
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Habría presuntas irregularidades que A.B. estaría buscando identificar. “Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez