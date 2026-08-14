Luis Fernando Peña le da de comer un ratón a su nueva mascota: “Nadie la quería”

Dos videos publicados en su perfil de Instagram provocaron un largo debate en torno a las serpientes en cautiverio.

El actor Luis Fernando Peña mostró primero a la que llamó “una nueva integrante de la familia": una pitón a la que le puso de nombre Ka.

En ese primer video, publicado el martes, el actor explicó que los pitones en cautiverio comen ratones muertos, que se venden en estado de congelación y luego tienen que ponerse en agua caliente hasta que tengan una temperatura similar a la que tendrían si estuvieran vivas. Esto para que la pitón lo percibe como un elemento al cual “cazar”.

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¿Por qué tiene Luis Fernando Peña una pitón de mascota?

En una segunda publicación, lanzada apenas este jueves, Luis Fernando muestra la continuación de lo que pasó el primer día: con la ayuda de su esposa, preparan el ratón y luego se lo dan de comer a Ka.

Su esposa, la diseñadora Aly Noris, se muestra entre renuente y emocionada. Dice, por ejemplo, que los ratones son buenas mascotas y muy inteligentes, dando a entender que le parece injusto que las vendan como alimento para serpientes.

Luis Fernando explica en el video que Ka estaba a la venta en una tienda de mascotas.

“Nos la estaban ofreciendo en un Petco desde hace dos meses porque nos dijeron que nadie la quería”, cuenta el actor.

El video muestra claramente el momento en que Ka devora la rata, lo que generó una conversación en torno a la pertinencia de tener víboras como mascotas.

“No creo que sea adecuado estar en un lugar así”, ¿y si tiembla y escapa?”, “qué mala onda, esos animales en casa, no”, son algunas de las opiniones en contra.

En oposición, hubo otros seguidores que incluso comentaron experiencias personales con pitones de mascotas.