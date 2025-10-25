Suscríbete
Laura Bozzo estaba arrestada pero inventó un plan para ponerle el cuerno a su novio con el amigo más guapo

La conductora participa en un reality show en el que debe mostrar sus dotes de cocinera y también sus habilidades físicas

October 24, 2025 • 
Alejandro Flores
laura bozzo cristian zuarez.jpg

Laura Bozzo reveló el misterio detrás de su ruptura

Instagram Mega / Instagram Cristian Zuárez

Laura Bozzo participa actualmente en el reality show chileno “El internado”.

Creado por la cadena Mega, es una mezcla entre un reality de cocina y uno de deportes extremos. Su éxito en rating fue inmediato: la primera semana, según las mediciones de la propia cadena, fue visto por uno de cada tres televidentes en Chile.
En ese reality show, Laura Bozzo ha avanzado hasta la semana número 3, que actualmente ocurre en las pantallas de la cadena.
La conductora de televisión ha protagonizada ya algunos sainetes pero lo del capítulo 8 del reality show es algo que Laura mantenía en secreto. Ni siquiera en su documental de ViX, estrenado hace dos meses, se había atrevido a revelar la anécdota que contó durante una de las dinámicas del reality show.

¿Cómo fue la relación de Bozzo con Zuárez?

Laura Bozzo se enfrentó a la pregunta de cómo había sido su relación con Cristian Zuárez, su novio desde 2000 hasta 2017, es decir, incluyendo los años en los que Bozzo estuvo en arresto domiciliario viviendo en un estudio de televisión.
Bozzo reveló que ciertamente aquellos dos años que vivió sin poder salir de ese estudio fueron los más duros para el noviazgo.

“Porque entonces comenzó la relación tóxica y yo me volví muy celosa porque no podía salir y lo quería mantener vigilado”.

Laura y Zuárez tenían 24 años de diferencia pero ella asegura que parecía que ella era la joven porque su actitud era mucho más energética.

“Solo recuerdo lo bueno, lo conocí en un programa de televisión, fue a bailar. A mi familia le dio un infarto, el escándalo en esa época por la diferencia de edad. Yo me acostaba a las 5 bailando, me encantaba la fiesta y él quería ver la televisión, estar tranquilo”.

¿Cuál fue la infidelidad que confesó Laura Bozzo?

El momento más álgido de esa etapa y que terminó por destrozar esos 17 años de noviazgo fue un arranque de celos y venganza de la llamada señorita Laura.

La revelación fue tan impactante que uno de los concursantes del reality show que la escuchó quiso saber si valió la pena.

“No, porque no me estaba engañando”.

Laura Bozzo cristian zuarez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
