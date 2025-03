Laura Bozzo estalló contra todos en La Casa de los Famosos All Stars: ‘La Laura que conociste se murió’

Las nominaciones positivas dejaron a 8 jugadores de La Casa de los Famosos All Stars en placa, una de ellas fue Laura Bozzo quien está que se sube por las paredes y no quiere saber nada del Cuarto Fuego y de ninguno de sus integrantes.

Laura Bozzo entró a la cocina donde estaban hablando Niurka Marcos, Rey Grupero, Rosa Caiafa y Carlos Chávez. Al ingresar, justo la vedette cubana la mencionó indicando que no iba a defender a nadie más porque no quería que le pesara lo mismo que cuando intentó apoyar a Julia Gama, donde su respuesta fue: ‘¡Laura es Laura!’, esto fue el pie para que Laura Bozzo estallara en La Casa de los Famosos All Stars.

Laura Bozzo llamó “satánica” a Niurka Marcos

La presentadora de TV increpó a la vedette y le pidió explicaciones sobre la charla donde se le mencionó. Niurka y el resto de los compañeros simplemente dijeron que no estaban hablando de ella y el tema que trataban ya se había hablado delante de todos en la sala. ‘No estoy hablando a tus espaldas, Laura’, afirmó Niurka Marcos.

Cuando Niurka Marcos le dijo a Laura Bozzo que lo hablado era lo que sus compañeros, Carlos y Rosa habían escuchado, le pidió que se acordara de la charla, pero Laura fue al hueso y la llamó ‘Satánica’, por tener mejor memoria que ella para recordar todo.

Laura Bozzo llamó “satánica” a Niurka Marcos Captura Telemundo

Laura Bozzo enfrentó a Rey Grupero y Carlos Chávez

La jugadora le pidió explicaciones a Carlos y a Rosa de porqué estaban hablando de ella, pero sus respuestas no fueron suficientes para la enojada Laura quien se siente traicionada por ellos luego de haber salido nominada con el riesgo de irse de la casa.

Laura Bozzo enfrentó a Rey Grupero y Carlos Chávez Captura Telemundo

Cuando Rey Grupero intentó participar en forma pacífica del ida y vuelta, Laura Bozzo lo frenó en seco: ‘Hazme un favor, no te metas, Rey, que tú estás tratando de ganar acá… Yo no he hablado contigo, no estoy hablando contigo. Juega con tu equipo y no te metas conmigo, porque ahora la Laura que conociste acá se murió’, sentenció la habitante de La Casa de los Famosos All Stars.