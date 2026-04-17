Padre de Daniel Bisogno pudo volver a ver a Michaela bajo la condición de que NO ESTUVIERA su tío Alex B

“Si a mí me dicen ‘la niña no te quiere ver o no puedes ver a la niña… no la voy a enfrentar y a pelear y a discutir, ya la niña crecerá y tomará sus propias decisiones”.

Como uno de los años más difíciles que le ha tocado vivir es como lo describe Alex Bisogno, el hermano del fallecido Daniel, exconductor de ‘Ventaneando’. Y es que tras enfrentar la enfermedad y la muerte de su madre y su hermano, se sumó la ruptura con su sobrina.

El conductor de televisión tuvo un reciente encuentro con los medios de comunicación y ahí destapó que el distanciamiento con Michaela no fue su decisión, sino de su madre Cristina Riva Palacio. Y dijo también que se trata de un supuesto intento de venganza por sus declaraciones sobre la relación familiar.

“No van a haber actualizaciones sobre ese tema, porque ya está muy claro que no quieren que tenga yo relación con ella”, dijo Alejandro.

TE RECOMENDAMOS: Alex B enfurecido le responde a Pati Chapoy: “la MALÉVOLA es usted… nunca lo visitó en el hospital”

Y visiblemente contrariado indicó que tiene una restricción para ver a la niña, pero que Michaela sí aparece en el programa televisivo donde trabajaba su hermano sin problema alguno.

“Me parece que es una contradicción, porque por un lado me impide a mí que hable de la niña, a toda la gente, nadie puede verla... y de repente volteamos y está en ‘Ventaneando’”, afirmó.

Alex B no se contuvo y habló de las restricciones que puso Cristina, la expareja de Daniel, para que la menor conviviera con su papá.

Michaela estuvo con su abuelo, pero “no se podía tomar fotos con ella, no podía exhibir en dónde estaban, qué estaban haciendo, no podía estar yo, evidentemente, era la restricción número uno, y cosas de ese tipo, pero pues todo se acató porque al final… digo, si la niña no puede ver a su tío, yo tampoco voy a forzarlo, ¿no? Si la mamá no quiere, no pasa nada”, expresó.

El exconductor de ‘Al Extremo’ dijo también que la prohibición para ver a Michaela no está estipulada de forma legal.

“Es una restricción de palabra hasta este momento, pero al buen entendedor pocas palabras, y si a mí me dicen ‘la niña no te quiere ver o no puedes ver a la niña, perfecto. La mamá es la que tiene el poder, ¿no? Entonces no la voy a enfrentar y a pelear y a discutir, ya la niña crecerá y tomará sus propias decisiones. Y si no está lo suficientemente manipulada, creo que podré platicarle muchas cosas que sucedieron y entenderá mi postura, la postura que tengo en este momento”, destacó Bisogno.

NO TE VAYAS SIN LEER: La familia de Daniel Bisogno está fracturada: “no hay relación con su hija Michaela”

Finalmente fue cuestionado por los reporteros sobre la ausencia de Michaela en su vida y respondió a la pregunta expresa de si la extraña.

“Muchísimo, muchísimo, porque además es lo que me dejó mi hermano, lo único que me dejó Daniel, y el no tener contacto con ella, no poderla ver como lo hacía anteriormente cuando Daniel vivía, claro que para mí fue un golpe, me cambió la vida. Me cambió la vida con la ausencia de mi mamá, luego la ausencia de Daniel y ahora la secuencia de mi sobrina. Me modificaron todo”, concluyó.