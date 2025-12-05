La familia de Daniel Bisogno está fracturada: “no hay relación con su hija Michaela”

Los problemas generados por la repartición de la herencia de Daniel Bisogno no terminan y ahora repercuten en la manera en su hija pasará la Navidad.

El conductor de Ventaneando, quien murió el 20 de febrero de este año, no dejó un testamento firmado, sino solamente promesas de palabra y manifestaciones públicas que han derivado en dos pleitos legales.

El primero de ellos es el proceso de intestado, en el que se tiene que resolver quién o quiénes tienen derecho a la herencia de Bisogno.

En vida, y sobre todo después de que estuvo hospitalizado la primera vez, el conductor de Ventaneando dijo cada vez que pudo que quería dejarle todo su patrimonio a su hija Michaela.

Llegó a asegurar que ya lo había dejado firmado en un testamento pero cuando murió, se supo que nunca terminó el trámite.

El segundo proceso legal es una demanda de manutención que decidió emprender el papá de Daniel Bisogno. En vida, el padre recibía una pensión mensual, algo que el conductor siempre le prometió que se le pagaría incluso si llegaba a morir.

Nuevamente, el hecho de que no exista un testamento, dejó en el aire esa promesa y el papá quiere que se le respete.

¿Por qué no puede ver a Michaela?

La fractura de la familia se generó por esos dos elementos pero también porque Alex Bisogno mantiene un enfrentamiento contra la viuda, Cristina Riva Palacio.

El hermano de Daniel asegura que desde hace tiempo se le puso una condición para poder encontrarse con Michaela, la hija del conductor.

“Se me dijo que dejara de hablar de temas familiares para que pudiera ver a Michaela”, dijo en entrevista con De Pimera Mano.

Asegura que le parece absurda esa condición y que al no acatarla, hoy no tiene relación alguna con su sobrina.

Alex lamenta que este enfrentamiento al interior de la familia de Daniel provoque que él no pueda ver a Michaela en Navidad o Año Nuevo.