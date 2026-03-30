Aleks Syntek en medio de escándalos RECONOCE que sus últimos cinco años “han sido muy problemáticos”

“Los primeros 30 años de mi carrera estuve alejado de los escándalos, pero los últimos cinco han sido muy problemáticos para mí”.

Los últimos cinco años de Aleks Syntek han sido por decir lo menos, caóticos, sin embargo el cantante afirma que ni “dimes o diretes” lo alejarán de la música y los escenarios.

El también instrumentalista está por lanzar su disco ‘Zen’ y ante diversos medios de comunicación enfrenta las polémicas:

“Los primeros 30 años de mi carrera estuve alejado de los escándalos, pero los últimos cinco han sido muy problemáticos para mí. Esto lo adjudico a que he tenido mucho éxito, pero en este momento ya no soy artista de moda”, dijo a la agencia EFE.

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Y enfatizó en las polémicas como la de finales de 2025, cuando “tronó su salud” y fue ingresado a una clínica de “bienestar”.

Syntek dice que se han inventado “muchas cosas”, pero que, “para bien o para mal”, le ha servido para estar en “boca de la gente”.

Además de que afirma pertenecer a la “última generación” en la que el nombre del artista quedó en la “conciencia colectiva de la gente”, pues ahora “pegan más las canciones que las personas”.

“No creo que exista la música mala o buena, pero sí una diferencia entre la efímera y trascendente (...) El problema es que los algoritmos exigen a los nuevos artistas ser rápidos y efímeros con contenidos vulgares que son fáciles de aprender, pero también de olvidar”, destaca.

En esa línea, explica, que en México se alaba el sexo, el consumo de drogas o hacer apología del delito se ha convertido en “una herramienta para atraer al público” y eso “nos está tronando” musicalmente, indica.

“Nos estamos quedando sin verdaderos ídolos(...) Si no haces reguetón o corridos tumbados: te desechan”, admite Aleks.

El músico también indica que los algoritmos digitales afectan a su generación: “ahora tienes 40 años y ya te quieren jubilar”.

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Ante ello, apunta que su música e incluso ‘Más fuerte de lo que pensaba’, el próximo libro que publicará, es un “grito” a la sociedad para que “no deseche” a las personas que “todavía tienen mucho que dar”.