Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Aleks Syntek en medio de escándalos RECONOCE que sus últimos cinco años “han sido muy problemáticos”

Pese a todo, el cantante no considera alejarse de la música ni los escenarios.

Marzo 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Aleks-Syntek.jpg

Aleks Syntek reconoce los escándalos que ha protagonizado.

Instagram

“Los primeros 30 años de mi carrera estuve alejado de los escándalos, pero los últimos cinco han sido muy problemáticos para mí”.

Los últimos cinco años de Aleks Syntek han sido por decir lo menos, caóticos, sin embargo el cantante afirma que ni “dimes o diretes” lo alejarán de la música y los escenarios.

El también instrumentalista está por lanzar su disco ‘Zen’ y ante diversos medios de comunicación enfrenta las polémicas:

“Los primeros 30 años de mi carrera estuve alejado de los escándalos, pero los últimos cinco han sido muy problemáticos para mí. Esto lo adjudico a que he tenido mucho éxito, pero en este momento ya no soy artista de moda”, dijo a la agencia EFE.

TE RECOMENDAMOS: Aleks Syntek reaparece tras meses internado: “Tuve un colapso físico y me tuve que meter a una clínica”

Y enfatizó en las polémicas como la de finales de 2025, cuando “tronó su salud” y fue ingresado a una clínica de “bienestar”.

Syntek dice que se han inventado “muchas cosas”, pero que, “para bien o para mal”, le ha servido para estar en “boca de la gente”.

Además de que afirma pertenecer a la “última generación” en la que el nombre del artista quedó en la “conciencia colectiva de la gente”, pues ahora “pegan más las canciones que las personas”.

Te puede interesar:
moises-penaloza-corazon-oro.jpg
Telenovelas
Moisés Peñaloza es un boxeador en “Corazón de oro” y se preparó tres meses: “Pesaba 81 y ahora peso 94 kilos”
Marzo 23, 2026
 · 
Edson Vázquez
Maxine-Woodside.jpg
Famosos
Le QUITAN una hora de programa de radio a Maxine Woodside y la mandan a plataformas digitales
Marzo 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Heydi-Infante.jpg
Famosos
Nieta de Pedro Infante denuncia que fue SECUESTRADA por ‘Gama, el doctor de las estrellas’
Marzo 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Angélica-Vale-Otto-Padrón.jpg
Famosos
Angélica Vale y su aún esposo Otto Padrón ahora se volvieron ROOMIES: “Simplemente se transformó el amor”
Marzo 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juego devoces silvas.jpg
Famosos
La desgarradora revelación de Walo Silvas en “Juego de Voces": “Mi mamá intentó quitarse la vida 3 veces”
Marzo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
florinda meza (3).jpg
Famosos
¿Qué piensa Florinda Meza de la relación de Nodal y Ángela Aguilar? Le echa la culpa a uno de los dos
Marzo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores

“No creo que exista la música mala o buena, pero sí una diferencia entre la efímera y trascendente (...) El problema es que los algoritmos exigen a los nuevos artistas ser rápidos y efímeros con contenidos vulgares que son fáciles de aprender, pero también de olvidar”, destaca.

En esa línea, explica, que en México se alaba el sexo, el consumo de drogas o hacer apología del delito se ha convertido en “una herramienta para atraer al público” y eso “nos está tronando” musicalmente, indica.

“Nos estamos quedando sin verdaderos ídolos(...) Si no haces reguetón o corridos tumbados: te desechan”, admite Aleks.

El músico también indica que los algoritmos digitales afectan a su generación: “ahora tienes 40 años y ya te quieren jubilar”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Aleks Syntek: Salen audios que destapan agresiones sexuales en su infancia: “Abusaron no sé cuántas veces”

Ante ello, apunta que su música e incluso ‘Más fuerte de lo que pensaba’, el próximo libro que publicará, es un “grito” a la sociedad para que “no deseche” a las personas que “todavía tienen mucho que dar”.

Aleks Syntek
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
amandamiguel camila fernandez.jpg
Famosos
Amanda Miguel e Isabel Lascurain se rinden ante Camila Fernández en “Juego de Voces"; te contamos por qué
Marzo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
juego de voces xavi (4).jpg
Famosos
Xavi en Televisa: todo sobre los duetos que hizo en “Juego de Voces” y cuál ganó
Marzo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
ricardo hill.jpg
Famosos
Ricardo Hill manda doloroso mensaje a sus hijos en medio de una profunda depresión
Marzo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
cumpleanos michaela bisogno.jpg
Famosos
Michaela Bisogno sorprende a Pati Chapoy con su apariencia al cumplir 10 años
Marzo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
diego kleoin franco.jpg
Telenovelas
Diego Klein: de filósofo a amante joven en “Con esa misma mirada”
Recordemos que el protagonista de esta serie junto con Angélica Rivera tuvo una infancia marcada por el estudio y la academia
Marzo 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
erik rubin.jpg
Famosos
Erik Rubín comparte foto con su nueva novia y su hija Nina en festival de música
El cantante se mostró feliz en el Parque Fundidora, al que acudió para ver el concierto de Guns N’ Roses
Marzo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
marcela mistral.jpg
Famosos
Marcela Mistral revela conversación que le rompió el corazón antes de Ring Royale: “Preferían a Poncho”
La influencer contó que Supernova la rechazó y eso dio origen al Ring Royale
Marzo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
OMAR FIERRO ALEYDA GALLARDO.jpg
Famosos
Tras acusaciones de fraude, la ANDA anuncia quién es el nuevo líder sindical de los actores
El proceso electoral enfrentó a Omar Fierro contra Aleyda Gallardo por el puesto de Secretario General
Marzo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores