“Me dejaron sin familia": Aleks Syntek cuenta todo lo que le ha pasado tras acusación de infidelidad y acoso

“Estoy desperado”, dice el cantante. También pide a sus ex músicos una cosa: “nomás no me demanden laboralmente, porfi”

November 07, 2025 • 
Alejandro Flores
Aleks Synetk suspendió su gira

Aleks Syntek aparece en un video grabado por él mismo en el que hace una narración detallada del momento que vive: solo, tratando de superar sus adicciones y con su gira cancelada.

Despeinado, con gesto de angustia y lanzando acusaciones contra los ex integrantes de su banda, el músico llora cuando dice que esta crisis ha terminado por afectar su vida de pareja y como padre.

“Me habló Matías llorando, me habló Natalia llorando”, dice Aleks en una parte de este video que fue obtenido y difundido por Ventaneando.

La misma Pati Chapoy, conductora titular del programa, hizo nota que en el discurso de Syntek destaca un problema emocional que se refleja en el hecho de que no reconocer la posibilidad de que él haya cometido errores.
“La defensa de él es que decidió irse a Monte Fénix un lugar a donde se van las personas que tiene problemas de adicciones pero fijate que todo esto que está sucediendo, resulta que él no es culpable de nada, no se responsabiliza de nada”.
¿Qué dijo Aleks sobre la acusación de acoso en su banda de músicos?

Aleks Syntek está efectivamente en una clínica de rehabilitación. Las acusaciones que enfrenta, que hasta ahora son solamente mediáticas y no han llegado a tribunales, son de acoso e infidelidad.
Lo que se sabe hasta ahora es que esas acusaciones fueron hechas por ex miembros de su banda, Javier Calderón a Valeria Cox. Al primero, Syntek lo llama incluso “gángster de la música” y los acusa de haberse “robado” todos sus músicos para formar su propia banda, Monalisa.

“Estoy desesperado”, dice el creador de la canción “Sexo, pudor y lágrimas”.

¿Negó Aleks Sytntek las acusaciones de abuso?

Syntek fue señalado de haber abusado de varias mujeres, algunas incluso menores de edad. Él mismo en el video alude a una de esas denuncias.

“A ver, Ivette (la ex baterista de su banda), tú dices que yo acosaba a Dania: ‘ay es que le tirabas la onda a Dania; ay, es que acosabas a Dania’. No wey, así yo no juego”.

En el video tampoco niega haber sido infiel a su esposa Karen Coronada en varias ocasiones. Lo que hace es lamentar que lo haya abandonado.

“De entrada la reputación de mi esposa dónde queda cuando el escándalo dice que yo tengo un harem de viejas y que soy el más engañifa, el más lujurioso, ok, esta bien, ¿y mi esposa? ¿y mis hijos? ¿qué culpa tienen ellos? yo no juego a ese nivel”.

Aleks Syntek suspendió desde esta semana y hasta fin de año la gira que tenía en marcha.

Aleks Syntek
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
