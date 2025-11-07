Aleks Syntek: Salen audios que destapan agresiones sexuales en su infancia: “Abusaron no sé cuántas veces”

“Sí existe Satanás, yo he estado en el infierno, a mí me violaron de niño, yo tengo Asperger, soy una persona enferma”.

El músico y productor Aleks Syntek acaba de compartir un comunicado de prensa en el que anunció una pausa en su carrera “por temas de salud que requieren mi atención y descanso”.

Esto ocurre después de la filtración de audios que se le atribuyen al artista y que lo han colocado en el centro de la polémica, pues revelarían una declaración sobre un presunto abuso sexual sufrido durante su infancia.

Y también se suman a una ola de rumores y señalamientos de una infidelidad y un probable proceso de divorcio.

En los audios, además de abordar temas personales y profesionales, Syntek señala directamente a sus antiguos colaboradores, identificados como ‘Grupo Monalisa’, a quienes responsabiliza de la filtración de información que habría afectado su matrimonio y la relación con sus hijos.

“¿Qué les hice a ustedes y qué le hice a ese guë* y a su vieja como para que me destrocen mi familia y ya mis hijos ya no me quieran ver?... Las que están en Monalisa que hayan sido o tengan que ver con esto, vamos a sacar quiénes fueron cómplices. Y pues Valeria y Javier van a recibir su merecido, vamos a levantar un acta, de hecho ya está levantada una demanda contra ellos por difamación y sobre todo por extorsión”, se escucha a Aleks decir.

Pero el reclamo no se limita a conflictos con excolaboradores, uno de los pasajes más delicados revela una confesión sobre la infancia del cantante: “¿Crees en Dios o crees en Satanás, Adriana? Porque sí existe Satanás, yo he estado en el infierno, a mí me violaron de niño, yo tengo Asperger, soy una persona enferma, abusaron de mí no una vez, ni dos, no sé cuántas veces”.

Los supuestos dichos del cantante han generado un fuerte impacto en sus seguidores, al tratarse de un tema de alta sensibilidad.

Además, en el mismo audio difundido por ‘Ventaneando’, el cantante menciona padecer el Síndrome de Asperger, un tipo de autismo que no se acompaña de discapacidad intelectual ni de dificultades de lenguaje, aunque esta afirmación fue puesta en duda por Pati Chapoy, quien consideró inapropiado tratar ese diagnóstico sin diagnóstico claro.

La polémica se intensificó tras los rumores de que el cantante habría mantenido una relación con una fan a la que supuestamente sedujo por años. Syntek la habría hospedado en hoteles lujosos y le hizo regalos costosos. Ante los hechos, se dice que la esposa del cantante, Karen Coronado, al descubrir la traición, le habría solicitado el divorcio.

Hasta el momento ni Aleks ni su esposa han confirmado o negado los señalamientos.