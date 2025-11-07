Suscríbete
Famosos

Aleks Syntek: Salen audios que destapan agresiones sexuales en su infancia: “Abusaron no sé cuántas veces”

El programa ‘Ventaneando’ dio a conocer que el músico padece Síndrome de Asperger.

November 07, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Aleks-Syntek.jpg

Aleks Syntek habría sido abusado en su infancia.

Instagram

“Sí existe Satanás, yo he estado en el infierno, a mí me violaron de niño, yo tengo Asperger, soy una persona enferma”.

El músico y productor Aleks Syntek acaba de compartir un comunicado de prensa en el que anunció una pausa en su carrera “por temas de salud que requieren mi atención y descanso”.

Esto ocurre después de la filtración de audios que se le atribuyen al artista y que lo han colocado en el centro de la polémica, pues revelarían una declaración sobre un presunto abuso sexual sufrido durante su infancia.

Y también se suman a una ola de rumores y señalamientos de una infidelidad y un probable proceso de divorcio.

En los audios, además de abordar temas personales y profesionales, Syntek señala directamente a sus antiguos colaboradores, identificados como ‘Grupo Monalisa’, a quienes responsabiliza de la filtración de información que habría afectado su matrimonio y la relación con sus hijos.

@normaenriquez65

#Exclusiva #video #espectaculos #cantante #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

♬ sonido original - normaenriquez1
“¿Qué les hice a ustedes y qué le hice a ese guë* y a su vieja como para que me destrocen mi familia y ya mis hijos ya no me quieran ver?... Las que están en Monalisa que hayan sido o tengan que ver con esto, vamos a sacar quiénes fueron cómplices. Y pues Valeria y Javier van a recibir su merecido, vamos a levantar un acta, de hecho ya está levantada una demanda contra ellos por difamación y sobre todo por extorsión”, se escucha a Aleks decir.

Pero el reclamo no se limita a conflictos con excolaboradores, uno de los pasajes más delicados revela una confesión sobre la infancia del cantante: “¿Crees en Dios o crees en Satanás, Adriana? Porque sí existe Satanás, yo he estado en el infierno, a mí me violaron de niño, yo tengo Asperger, soy una persona enferma, abusaron de mí no una vez, ni dos, no sé cuántas veces”.

Los supuestos dichos del cantante han generado un fuerte impacto en sus seguidores, al tratarse de un tema de alta sensibilidad.

Además, en el mismo audio difundido por ‘Ventaneando’, el cantante menciona padecer el Síndrome de Asperger, un tipo de autismo que no se acompaña de discapacidad intelectual ni de dificultades de lenguaje, aunque esta afirmación fue puesta en duda por Pati Chapoy, quien consideró inapropiado tratar ese diagnóstico sin diagnóstico claro.

La polémica se intensificó tras los rumores de que el cantante habría mantenido una relación con una fan a la que supuestamente sedujo por años. Syntek la habría hospedado en hoteles lujosos y le hizo regalos costosos. Ante los hechos, se dice que la esposa del cantante, Karen Coronado, al descubrir la traición, le habría solicitado el divorcio.

Hasta el momento ni Aleks ni su esposa han confirmado o negado los señalamientos.

Aleks Syntek
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alberto del río el patron.jpg
Famosos
La esposa de el Patrón habla de las acusaciones contra su marido por violencia machista
November 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
juan gabriel.jpg
Famosos
Esta es la lista completa de canciones del concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes
November 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
ana maria alvarado.jpg
Famosos
Maxine Woodside usa un último recurso para no pagarle liquidación de Ana María Alvarado
November 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
fatima bosch (1).jpg
Famosos
Fátima Bosch reaparece en Miss Universo: desfila con dos vestuarios impactantes
November 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
mi verdad oculta.jpg
Telenovelas
Te adelantamos cómo se ven Susana González y David Chocarro juntos en la telenovela “Mi verdad oculta”
La nueva telenovela del productor Carlos Moreno se estrena este 10 de noviembre por las estrellas
November 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade.jpg
Famosos
¿Quién es la amiga de Yolanda Andrade que la acompañó día y noche en el hospital en los días más duros?
La actriz compartió un mensaje de agradecimiento en su día de cumpleaños
November 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
juangabriel-bellas-artes--.jpg
Famosos
¿Cuánto costó ver a Juan Gabriel en Bellas Artes en 1990? Este sería el valor del boleto en 2025
El mejor concierto de la historia en el país quedó grabado y se proyectará este 8 de noviembre en el Zócalo de CDMX.
November 06, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Galilea-Montijo-OVNI.jpg
Famosos
Galilea Montijo narra el día que vio un OVNI y cómo creyó que iba por ella: “pasó por arriba de nosotros”
La conductora relató como fue su experiencia al ver de cerca un fenómeno paranormal.
November 06, 2025
 · 
Ericka Rodríguez