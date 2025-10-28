Claudio Yarto desmiente a Aleks Syntek: ‘El rap mexicano lo inició ‘Caló’; no eres el precursor’

“Syntek fue el que hizo los beats de ‘Caló’, ustedes pónganlo en su sitio y el sitio es que fue el primer productor de un grupo rapero en México”.

Fue en febrero pasado cuando Aleks Syntek declaró que fue el precursor del rap en México. En el programa de ‘Jessi en EXA’, dijo que realizó innovaciones que trajo al país y, sobre todo, las áreas de la música que aprovechó de otros lugares para volverlas tendencia en México.

El músico mencionó que él, junto con el grupo ‘Caló’, fueron los precursores del género rap en el país; además, dijo que ha sido pionero en muchas áreas como en hacer un juego interactivo de computadora (‘Bienvenido a la vida’), añadir disquets de 3.5 en uno de sus discos y que fue el primero en hacer un concierto en streaming en 1997 por real video & real audio.

Además dijo que fue el primero en hacer un soundtrack de cine mexicano en la nueva era del cine; y que por todas las cosas que ha hecho se siente muy orgulloso.

“Yo fui el precursor del rap en México con el grupo ‘Caló’, el primer grupo en la historia de Latinoamérica e hispanoamérica, porque ni en España existía, que hicimos rap en español con Claudio Yarto… He podido ser pionero en muchas cosas, fui el primero en hacer un juego interactivo de computadora, en 1995, saqué disquets de 3.5 en mi disco, en 1997 hicimos el primer concierto en streaming desde el Teatro Metropólitan, fui el primero en hacer un soundtrack de cine mexicano en la nueva era del cine mexicano”, comentó.

No obstante, mencionó que la gente no se acuerda de las cosas que ha realizado en favor del talento y del entretenimiento, pero que a pesar de no tener ese reconocimiento, él está contento de haber traído todo eso al país.

“Me siento muy orgulloso de eso, me den el crédito o no, yo en lo personal, mi corazón se va muy contento de saber que he podido arriesgar, porque nunca he pensado en hacer dinero, fama, ser influencer o ser el más stremeado. Lo que pienso es qué voy a a portar cuando no estoy haciendo música”, precisó Syntek.

Sin embargo, entrevista con el comunicador Ernesto Buitrón, es Claudio Yarto quien lo desmiente y hace importantes precisiones y dice que no fue el primero en hacer rap.

“Después de nosotros salió ‘Control Machete’ cinco años después. Aleks Syntek, tuve la suerte de conocerlo y gracias a la disquera, en aquellos tiempos, y me encontré un personaje espectacular a la hora de producir. De hecho yo aprendí a producir gracias a ver cómo lo hacía él con la música y técnicamente yo le fui diciendo qué era lo que queríamos hacer con las canciones y cuando me preguntan digo que él había hecho los beats. Y sí, el que hizo los beats…”, expresó Yarto.

Y añadió que el trabajo de producción fue tarea de Aleks, pero las ideas ya las tenía en la mente. “O sea, yo los tenía en la cabeza como DJ, pero no había producido nunca nada y cuando llego yo con Syntek, me saca todos los trucos, sampleos, utilizamos baterías, todo eso lo aportó Syntek a las canciones que yo ya tenía maqueteadas”.

Yarto también precisó que “no inventamos el hijo negro” ante el lugar que Syntek dice tener en la historia de la música.

“La idea de hacer este rap, no inventamos tampoco el hilo negro, ya estaba ‘Vico C’, el ‘Qué Pasa’, ya estaba ‘Wilfred y la Ganga’. Ya había hecho Emmanuel ahí rap en ’La Chica de Humo’, el maestro ‘Memo’ Ríos ya se había echado el cotorreo, el rap en español en Aplausos’, antes que nosotros”.

Pero el músico de ‘Caló’ sí lo reconoce y le dice cuál es su lugar. “Como grupo sí fuimos el primer grupo aquí en México y técnicamente éramos un híbrido de DJ con canto, baile coreográfico y rap. Entonces, el Syntek fue el que hizo los beats de ‘Caló’, ustedes pónganlo en su sitio y el sitio es que fue el primer productor de un grupo rapero en México y aportó durísimo porque hasta las canciones duran 6 minutos cuando eran de 4 minutos máximo”, finalizó.

