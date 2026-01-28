Lorenzo Méndez exhibe que casado con ‘Chiquis’, ella le ponía GPS por CELOS: “perdí mi identidad, perdí todo”

“Ya no aguantaba, perdí mis huev*s, perdí mi identidad, perdí todo (…)”.

Al interior del reality show de parejas ‘¿Apostarías por mí?’ se han revelado secretos que han dejado con la boca abierta a muchos de los seguidores de la emisión. La más reciente confesión corrió a cargo del exesposo de ‘Chiquis’ Rivera, Lorenzo Méndez, con quien estuvo casado cerca de un año luego de una relación intermitente.

El exvocalista de ‘La Original Banda El Limón’ recordó su matrimonio con la hija de la fallecida Jenni Rivera, el cual califico como “tóxico”, debido a supuestos celos por parte de ‘Chiquis’. La relación era tan caótica que, según Lorenzo, Rivera llegó al grado de instalarle un GPS para saber su ubicación en todo momento.

Méndez, quien actualmente está casado con la empresaria Claudia Galván, tuvo una conversación con Raúl ‘El Pelón’ y abundaron sobre las relaciones y las peleas entre parejas, por lo que el intérprete habló sobre su vínculo con la hija de ‘La Diva de la Banda’, destacando los fuertes celos por los que, incluso, pensó en quitarse la vida.

Lorenzo aseguró que la presunta inseguridad de su pareja y el que conociera donde se encontraba todo el tiempo le hizo “perder su identidad”.

“No le gustaba que viera a mis hijas, cada dos semanas agarraba un vuelo, me valía madr* y cada vez era una pelea (…) Llegaba a El Paso y tenía que tener el GPS puesto. Estaba deprimido, ya no era yo, me quise suicid*r. Ya no aguantaba, perdí mis huev*s, perdí mi identidad, perdí todo (…) No me gusta hablar mal de ella, pero es la verdad, ojalá que ya sane sus traumas y no sea así ahorita y sea feliz”, dijo el cantante sin dejar un cabo suelto y mencionar que ‘Chiquis’ también lo habría agredido físicamente.

La historia de amor de ‘Chiquis’ y Lorenzo

Cupido flechó a la pareja en 2016 y aunque al comienzo tuvieron algunos conflictos, dos años después él le pidió matrimonio frente a toda su familia. En mayo de ese mismo año se separaron, sin embargo, volvieron para seguir con sus planes de boda.

‘Chiquis’ y Lorenzo se casaron en junio de 2019 en una ceremonia religiosa íntima que se llevó a cabo en la iglesia Westminster Presbyterian, en Pasadena, California, para continuar con la fiesta en un rancho de Sylmar, en Los Ángeles, a donde tuvieron 300 invitados.

La unión entre la pareja duró poco tiempo y anunciaron su divorcio en septiembre de 2000 en medio de acusaciones por adicciones, problemas de dinero y, presunta violencia doméstica denunciada por ‘Chiquis’.

