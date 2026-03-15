Federica Quijano saca a la luz su noviazgo con Vanessa Rodríguez, dice que lo ocultaba por pánico

Apenas en octubre de 2025, Federica Quijano decidió hablar públicamente de lo que había mantenido en secreto: “Soy bisexual”.

En el programa de Youtube de su hermano Apio, la cantante de Kabah expuso lo complicado que fue para ella afrontar su verdad y sacarla a la luz.

“Ha sido difícil porque, como mujer, y más como adopté a mis hijos, esperan que seas la mamá perfecta para el niño perfecto, para hacer la familia”.

En esa misma conversación, relató que se había enamorado de hombres y mujeres desde un punto de vista espiritual y emocional, y no solamente físico.

Pero no tenía duda de que su mayor temor no estaba relacionado con ella o el escándalo que pudiera generar su declaración, sino la manera en que se verían afectados sus dos hijos, los cuales son adoptados.

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La felicidad de Federica y Vanessa

A medio año de su declaración y liberación, Federica decide dar otro paso: hablar y aparecer públicamente con su pareja, Vanessa Rodríguez Parés, médica especializada en cirugía estética, tratamiento para sobrepeso, tratamientos faciales y corporales.

Federica aceptó mostrar el aspecto romántico de su vida en el programa “Ventaneando”, en el que aparece con Vanessa en su casa.

“Ha sido bien lindo después de todo el pánico y el miedo que tenía a decir las cosas”, contó la cantante y activista.

Federica y Vanessa aparecieron juntas en “Ventaneando” Instagram / Ventaneando

Mientras Vanessa la abraza con evidente entusiasmo, Federica resumió en una frase todo el proceso que vivió para sentirse a gusto con esta nueva etapa.