Suscríbete
Famosos

Federica Quijano saca a la luz su noviazgo con Vanessa Rodríguez, dice que lo ocultaba por pánico

La cantante ya había declarado que es bisexual pero ahora da un paso más al hablar públicamente de su relación con la cirujana plástica

Marzo 14, 2026 • 
Alejandro Flores
Federica.jpg

Vanessa y Federica llevan poco más de dos meses de relación

Instagram

Apenas en octubre de 2025, Federica Quijano decidió hablar públicamente de lo que había mantenido en secreto: “Soy bisexual”.

En el programa de Youtube de su hermano Apio, la cantante de Kabah expuso lo complicado que fue para ella afrontar su verdad y sacarla a la luz.
“Ha sido difícil porque, como mujer, y más como adopté a mis hijos, esperan que seas la mamá perfecta para el niño perfecto, para hacer la familia”.

En esa misma conversación, relató que se había enamorado de hombres y mujeres desde un punto de vista espiritual y emocional, y no solamente físico.
Pero no tenía duda de que su mayor temor no estaba relacionado con ella o el escándalo que pudiera generar su declaración, sino la manera en que se verían afectados sus dos hijos, los cuales son adoptados.
TE RECOMENDAMOS: ¿Te acuerdas de la selfie de los Premios Oscar que Adrián Uribe replicó en Premios TVyNovelas?

Todo sobre el caso Ana Bárbara y Ángel Muñoz
angel-ana-barbara-hijos.jpg
Famosos
¿Ángel Muñoz maltrata a hijos de Ana Bárbara? Niñeras confirman lo que dijo José Emilio Levy sobre CASTIGOS
La mamá de Ana Bárbara también había confirmado que Ángel castigaba a sus nietos y a ella la corrió de la casa.
Marzo 12, 2026
 · 
TVyNovelas
angel-ana-barbara.jpg
Famosos
Tras acusación de infidelidad, marido de Ana Bárbara es señalado por supuesto maltrato verbal y castigos
Marzo 12, 2026
 · 
TVyNovelas
angel-ana-barbara.jpg
Famosos
Ana Bárbara perdona infidelidad de su marido mientras la amante presume: “Nosotros hacíamos el amor”
Marzo 11, 2026
 · 
TVyNovelas
anabarbara-angelmunoz-adriana-infidelidad.jpg
Famosos
¿Ana Bárbara corrió de la casa a Ángel Muñoz por INFIDELIDAD? él busca su perdón pero habló la otra
Marzo 10, 2026
 · 
TVyNovelas
donantero-anabarbara.jpg
Famosos
Don Antero llama “vividor, cazafortunas” a Ángel Muñoz y dice que Ana Bárbara ya sabía “que es un bandolero”
Marzo 12, 2026
 · 
TVyNovelas

La felicidad de Federica y Vanessa

A medio año de su declaración y liberación, Federica decide dar otro paso: hablar y aparecer públicamente con su pareja, Vanessa Rodríguez Parés, médica especializada en cirugía estética, tratamiento para sobrepeso, tratamientos faciales y corporales.

Federica aceptó mostrar el aspecto romántico de su vida en el programa “Ventaneando”, en el que aparece con Vanessa en su casa.

“Ha sido bien lindo después de todo el pánico y el miedo que tenía a decir las cosas”, contó la cantante y activista.

Federica y vanessa.jpg

Federica y Vanessa aparecieron juntas en “Ventaneando”

Instagram / Ventaneando

Mientras Vanessa la abraza con evidente entusiasmo, Federica resumió en una frase todo el proceso que vivió para sentirse a gusto con esta nueva etapa.

“Lo que quería era proteger la integridad de mis hijos y ahora de repente llega ya este momento de salir... es maravilloso”.

Federica Quijano
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
selfie-oscar-tvynovelas.jpg
Famosos
¿Te acuerdas de la selfie de los Premios Oscar que Adrián Uribe replicó en Premios TVyNovelas?
Marzo 14, 2026
 · 
TVyNovelas
jose angel bichir (2).jpg
Famosos
¿Qué lesiones tiene José Ángel Bichir? Su mamá aclara dudas sobre su estado
Marzo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose angel bichir (1).jpg
Famosos
Familia Bichir explica qué pasó con José Ángel antes de caer de un tercer piso
Marzo 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariobezares alejandrajarmillo beta brenda bezares.jpg
Famosos
Llegaron como los reyes del reality pero fueron eliminados: “Mario Bezares estaba iluminado”
Marzo 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
MEMO DEL TORO.jpg
Series y Cine
El perturbador programa de televisión que dirigió Guillermo del Toro sobre necrofilia y dónde verlo
El cineasta mexicana hoy está nominado al Oscar 2026
Marzo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
jorge luis pila aylin mujica yacaranday.jpg
Telenovelas
La telenovela con la que Aylín Mujica y Jorge Luis Pila fracasaron: “Competíamos con Colunga y Edith Gozález”
Apenas iba en su tercera semana de transmisión cuando se decidió recortarla a la mitad
Marzo 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose angel bichir.jpg
Famosos
“Daría la vida por tres personas": la siniestra frase que José Ángel Bichir pronunció en un reality show
El actor, que se arrojó desde un tercer piso este 13 de marzo, participó en este programa junto a Belinda y Varónica Toussaint
Marzo 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
julina figueroa mairbel guardia imelda tuñon.jpg
Famosos
Abogada de Maribel Guardia explica por qué no le da pensión a Imelda: Tuñón: “La responsabilidad es suya”
Imelda acusa que no se la he entregado lo que le corresponde por la manutención de su hijo José Julián
Marzo 13, 2026
 · 
Alejandro Flores