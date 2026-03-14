Jorge Luis Pila estudió en el CEA de Televisa, brilló en TV Azteca y ahora vuelve a casa en “El renacer de Luna”

El actor Jorge Luis Pila ha llegado a Televisa para unirse al elenco de la nueva producción de Roy Rojas, “El renacer de Luna”, y en exclusiva para TVyNovelas, comparte los pormenores de su regreso al lugar que lo vio nacer actoralmente.

“Esta oportunidad me está pintando muy bien, honestamente ya venía pensando en dar este paso desde hace tiempo, estoy feliz de estar en México, de volver, aquí empecé, aquí me crie, aquí me hice; de hecho, estudié aquí, yo soy egresado del CEA, aquí me prepararon, pero por cuestiones de la vida empecé mi carrera en la competencia, después la vida me llevó a otros lados, a Estados Unidos, esto es así, uno nunca sabe; al final, di la vuelta y aquí estoy”.

Jorge Luis Pila narra la razón por la que no tuvo la oportunidad de hacer carrera dentro de Televisa y sí en otras televisoras. “Yo estaba estudiando aquí en el CEA; de hecho, hice varios castings y no pasó nada, mi preparación no fue los tres años clásicos del CEA, en aquel entonces se hizo como un grupo especial, básicamente eran modelos, otros eran cantantes y ahí estuvimos como un año, y de buenas a primeras me llamaron desde Azteca, la señora Elisa Salinas, hice el casting y me quedé, y bueno pues había que trabajar y ahí empecé, ahí fue “Al norte del corazón”, mi primer proyecto hace más de 20 años”.

Con su primera producción el éxito fue inmediato; sin embargo, el actor mantuvo los pies en la tierra. “Yo jamás pensé que fuéramos a tener tanto éxito, yo no conocía el éxito ni la fama, simplemente me los topé de frente y no estaba preparado honestamente, pero fue un muy buen comienzo y no me arrepiento en lo absoluto; al contrario, tuve la fortuna de ser protagonista en mi primer proyecto, hay actores muy buenos que les toma años para llegar a un protagónico, eso fue lo que me impactó, no estaba acostumbrado, yo vengo de Cuba, es una isla, no sabía lo que estaba por venir, lo que estaba enfrentando, pero bueno creo que mejor enseñanza que esa, ninguna”.

Ahora, de nueva cuenta en la Fábrica de sueños, Pila nos comparte cómo fue posible este feliz regreso. “Yo tenía un contrato de exclusividad con Telemundo y no hubo ningún acercamiento, era digamos, de alguna manera, un actor prohibido para Televisa, existía esta situación de los vetos, ahora todo cambió y me dijeron: ‘Jorge, si quieres venir a Televisa, bienvenido’. Me abrieron las puertas sin ningún problema, no diría que me sorprendió, pero sí me agradó mucho, me han acogido de una muy buena manera y estoy muy contento, muy feliz”.

La historia de “El renacer de Luna” atrapó la atención del histrión gracias a su historia clásica.

“Yo aprendí y crecí haciendo este tipo de historias y me gusta que Televisa siga manteniendo el melodrama como su baluarte, me encantó el personaje, diferente en muchos sentidos y este tipo de retos es de los que me gusta hacer”.

El cubano está listo para que el público llegue a odiarlo por su personaje, pero también desea ganarse su cariño con una buena interpretación.

“Yo creo que al principio me van a odiar, pero no sé qué va a pasar después, porque no tengo conocimiento todavía, me acaban de entregar el capítulo 80, pero yo no soy de los actores que lee qué va a pasar, soy un poco como el espectador, me gusta que me vaya sorprendiendo y descubriendo a medida que vaya pasando la historia, por lo pronto mi línea de personaje es un villano, que espero el público lo acepte de buena manera”.

Este personaje le llega en un gran momento, en el que se siente con gran madurez y en el que sus prioridades son completamente diferentes que en sus inicios. “Soy un hombre ya maduro, de más de 50 años, con su vida hecha, familia, una hija, entonces ya es diferente, lo manejo de una manera distinta, quiero hacer mi trabajo bien, quiero abrirle camino a mi hija, que está estudiando actuación, mi madre está conmigo, todavía está viva, sigue viviendo conmigo, y esta oportunidad que me están dando ahorita en Televisa, entonces creo que vienen muchas cosas buenas, tengo un muy buen feeling de las cosas, que las cosas están saliendo bien y a ver qué me depara, todavía estamos jóvenes”.

Hoy, al ver a su hija Sabrina, de 19 años, Jorge recuerda el chico que fue y todos los sueños que tenía, por lo que disfruta al máximo su tiempo con ella. “Sabrina soy yo de jovencito, le veo esa hambre de trabajo, de triunfo, de salir adelante, es muy independiente, está en la universidad ahorita, y me dice: ‘Papi, no vengas, tranquilo, yo me resuelvo todo’, y yo me quedo sorprendido, se crió muy independiente, es muy segura de sí misma, tiene mucha confianza en ella, cosa que me sorprende, porque yo me quedé con la bebé, ahorita llevo como seis meses que no la veo, y me duele, pero estoy contento porque sé que está haciendo lo que quiere, está estudiando y va a terminar la universidad, pero ya se lo dije: ‘Ya estamos en Televisa, ¿qué tal?’, y me dice: ‘Dime cuándo’”.

Jorge Luis Pila asegura que siempre ha confiado en él y su potencial, pues sabe que todo lo que llega a su vida es por una razón y aprende de todo ello. “Me considero un guerrero, nunca me rindo, pero hay momentos, hay altos y bajos, no puedes estar todo el tiempo arriba, pero esos tiempos de abajo son los que te sirven para reflexionar, para ver qué es lo que tienes que hacer, para madurar, para crecer como persona, entonces cada cosa que me ha pasado ha sido por algo, y un ejemplo es esto, volver otra vez, empezar acá otra vez, el personaje este es el que hay, pues este es el que quiero y a darle, no vivo de lo que fui, yo vivo de lo que soy y lo que voy a hacer”.

Para el actor volver a la pantalla chica en México significa un nuevo comienzo en su vida, pues considera que ha vivido de todo y viene con nuevos bríos. “Veo un futuro, un segundo aire, una oportunidad de luchar más por mi hija, de abrirle camino y pelear por ella, ya yo hice, ya trabajé, ya protagonicé, fui villano, me fue bien, me fue mal, me enamoré, me desenamoré, me casé, me divorcié, ya he hecho de todo, ¿qué me queda? como dije una vez, ser buen padre, ser buen hijo y el mejor trabajador posible para mi público, entonces se acabó, lo demás es ganancia”.