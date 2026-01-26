‘El Güero’ Castro está buscando a Adela Noriega para convencerla de que REGRESE a las telenovelas

“A mí me daría mucho gusto poder trabajar con ella”.

La ausencia de Adela Noriega en las pantallas ha hecho que crezca la incertidumbre entre sus seguidores y ahora el interés por su regreso ha adquirido nuevos matices, pues el productor Jose Alberto ‘El Güero’ Castro la está buscando.

Castro ofreció una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ y reveló que ha intentado contactar a la actriz para convencerla de que vuelva a los escenarios.

“Alguna vez he intentado y buscado, pero no he encontrado. A mí me daría mucho gusto poder trabajar con ella”, expresó el productor, quien resaltó su admiración por Adela y recordó con cariño la experiencia compartida en ‘Quinceañera’: “Era un encanto de mujer”.

El productor reconoció que el regreso de Noriega no será tarea sencilla, pues ella ha optado por el anonimato absoluto.

Adela se retiró en 2008, luego de su participación en la telenovela ‘Fuego en la sangre’ y su ausencia en redes sociales, entrevistas y eventos públicos, ha convertido su imagen en un enigma que aumenta especulaciones y teorías sin fundamentos.

Cada retransmisión de sus telenovelas reaviva el interés del público e intensifica la circulación de informaciones erróneas sobre ella. Como destacó ‘Ventaneando’, este fenómeno afecta no sólo la imagen de artistas, sino también la tranquilidad de sus allegados y aficionados.

Mauricio Islas se comunica con Adela

En tanto, quien manifestó tener comunicación con la actriz es su compañero Mauricio Islas.

“Yo hablé para preguntar cómo está. Todo está bien, todo está en orden, tenemos comunicación de vez en cuando”, afirmó a ‘Ventaneando’.

Y añadió que se debe tener cuidado con los rumores virales que abundan en las plataformas digitales. “El fake news está a todo lo que da, chavos; abran bien los ojos, de verdad no crean todo lo que sale, hay que cuidarnos”, indicó Islas.

La trayectoria de Adela Noriega

Adela Amalia Noriega Méndez nació el 24 de octubre de 1969 en la ciudad de México. Se consolidó como una de las figuras más representativas de la televisión mexicana y como rostro inolvidable de las telenovelas que marcaron los años noventa y la primera década del 2000.

Su incursión en el medio artístico ocurrió desde muy joven, luego de ser descubierta por un buscador de talentos. Esto le permitió iniciar su carrera como modelo y más tarde participar en comerciales y videoclips.

En 1987 dio el salto definitivo a la televisión con la telenovela ‘Quinceañera’, un proyecto que transformó su vida profesional y la impulsó al estrellato.

Las telenovelas en las que participó:

