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Laura Bozzo no quiere que la comparen con Laura Zapata: Yo sí sé divertirme

La conductora incluso le da un consejo a Zapata para lidiar con Oriana en La Casa de los Famosos

Marzo 14, 2026 • 
Alejandro Flores
laura zapata laura bozzo.jpg

Las Lauras viven una etapa de éxito en realties

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Laura Bozzo y Laura Zapata son, desde un lustro al menos, estrellas de realities en diferentes países.

Desde La Casa de los Famosos en México hasta Secretos de Villanas en Canadá, ambas figuras se han presentado en este tipo de programas, lo que se ha prestado a algunas comparaciones.
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Laura Bozzo ahora está en El Internado, en Chile, donde enfrenta una polémica porque ha querido abandonar la competencia un par de veces.

Laura Zapata, por su parte, está en La Casa de los Famosos de Telemundo, donde ha pasado días de crisis debido a su enfrentamiento contra Oriana, una concursante con la que constantemente intercambia insultos.

Bozzo dice que no son iguales

A Laura Bozzo, sin embargo, no le parece que sea posible compararla con Zapata.

“No puede haber comparaciones entre nosotros. A mí no me interesa que me respeten por mi edad. Soy la MOMIA”, escribió Bozzo en referencia a que Laura suele aludir a su larga trayectoria en telenovelas para exigir que no se le insulte.

Zapata, en lastres semanas que lleva en La Casa de los Famosos, ha estado a punto de llorar y sus enfrentamientos con Oriana y Fabio la llevan al límite de su estado emocional.

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Esa es otra de las razones por las que Bozzo considera que son muy diferentes ya que asegura que ella nunca se ha puesto en ese tipo de situaciones.

“Voy a un reality a divertirme, a ser yo misma; me burlo de mí misma y hago locuras”.

El día que Laura Bozzo se arrojó a una alberca desnuda

Bozzo recordó que, de hecho, con la misma Oriana con la que Zapata tiene pleitos diario, ella desarrolló una fuerte amistad.

“En España éramos team con Oriana; ella es genial... nunca (tuvimos) un problema. Adoro mi cercanía con los jóvenes pues me siento uno de ellos. Y si bien soy agresiva siento que el público quiere pasarla bien”.

Bozzo prefirió no hacer alusiones directas sobre la actriz de telenovelas pero sí se permitió darle un consejo:

“En cuanto a Laura Zapata, sin comentarios. Consejo: que se divierta; nunca olvido cuando en España me tiré desnuda a la piscina. Mis hijas casi me matan pero esa soy yo”.

Laura Zapata Laura Bozzo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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