El pesaje de Ring Royale se sale de control: Ni Adame ni Abelito se salvaron

El pesaje oficial del Ring Royale tuvo al menos cuatro momentos violentos.

Y fueron tan incontrolables que Poncho de Nigris anunció que aumentará la seguridad para la función que se realiza mañana a las seis de la tarde en la Arena Monterrey.

“El Patrón y Chuy se dieron con todo. Teníamos seis elementos (de seguridad) pero es que son dos bestias”.

Ciertamente el pesaje tuvo su primer momento de tensión cuando el luchador El Patrón y el cantante Chuy Almada hicieron el típico cara a cara, que se acostumbra después de que los boxeadores se pesan.

TE RECOMENDAMOS: Carlos Trejo Vs. Alfredo Adame en Ring Royale: El Cazafantasmas promete “exterminar” a su archienemigo

Chuy Almada no soportó la tensión y empujó al Patrón, quien respondió con la intención de abrazarlo y aplicarle una llave al estilo de la lucha libre. Los seis elementos de seguridad (distinguidos por sus playeras amarillas y negras) entraron a separarlos pero lo único que lograron fue generar un caos mayor.

El Patrón terminó forcejeando contra uno de estos elementos de seguridad ayudado por su entrenador mientras que Chuy Almada corría en círculos tratando de encontrarse al luchador para liarse.

De poder a poder: Abelito contra Bull Terrier

Abelito y Bull Terrier hicieron casi lo mismo pero en menor escala. “Aquí no se va a hacer lo que tu digas”, le gritó Abelito a su contrincante quien se “calentó” y lo quiso empujar. Poncho De Nigris se hincó para trata de separarlos pero terminó en el suelo y rodando... pero con una sonrisa.

En el caso de las peleas de mujeres, Marcela Mistral y Karely Ruiz fueron las que no pudieron controlar sus emociones, Marcela, evidentemente más alta, se puso cara a cara con Karely, quien para no sentirse intimidada la empujó.

De nueva cuenta Poncho de Nigris tuvo que entrar para separarlas y sin soltar el micrófono con le que hizo las presentaciones, logró interponerse entre ambas.

Marcela Mistral, esposa de Poncho, dijo en una entrevista a la salida del pesaje: “Lo único que vi fueron sus pupilentes”.

NO TE PIERDAS: Jorge Luis Pila estudió en el CEA de Televisa, brilló en TV Azteca y ahora vuelve a casa en “El renacer de Luna”

¿Quién le pegó a Alfredo Adame?

Alfredo Adame y Carlos Trejo evitaron el careo y solamente hicieron el pesaje para cumplir con la norma. Pero el Golden Boy no se fue limpio.

Al salir del pesaje, pasó frente a la camioneta donde Karely Ruiz estaba a punto de irse. Hay que recordar que Adame ha hecho constantes comentarios despectivos en contra de la modelo y que ella ha respondido de la misma manera.

De modo que al verlo pasar, Karely le gritó a Adame: “Ojalá pierdas”.

Adame caminó hacia la camioneta y en ese momento, por detrás, el esposo de Karely se acercó para golpearlo y luego salir corriendo. El actor lo persiguió pero ya no lo alcanzó.

El Ring Royal se realizará este domingo 15 de marzo a las 6 de la tarde.

