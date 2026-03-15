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Series y Cine

¿Guillermo del Toro ganará su cuarto Oscar? Esto dicen las apuestas

El monstruo reinventado por el mexicano tiene 9 nominaciones pero también tiene un antecedente de terror: no ganó un solo premio en los Globos de Oro

Marzo 15, 2026 • 
Alejandro Flores
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Jacob Elordi es “Frankenstein”

Netflix

Guillermo del Toro, haciendo gala del humor que lo caracteriza, ha dicho en varias entrevistas que irá a los óscares por la comida.

Efectivamente el servicio de comidas y bebidas que se ofrece a los invitados a la ceremonia que se hace en el Teatro Dolby de Los Ángeles pero Guillermo del Toro sabe que su película “Frankenstein” tiene 9 nominaciones y que la Academia tiene a sus propuestas cinematográficas en alta estima.
Y aunque los premios se eligen bajo un riguroso sistema de votación que permanece en secreto hasta el momento en que el presentador lee el contenido de sobre tras decir la frase legendaria “and the Oscar goes to...”, Mhoni Vidente ya predijo que el cineasta mexicano y su película sobre el monstruo se llevará al menos 4 estatuillas.
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¿Cuáles son los pronósticos para “Frankenstein” en los Oscar?

En el mundo de las apuestas, sin embargo, los pronósticos no coinciden con las predicciones.
En la categoría de Mejor Película, “Frankenstein” es, junto con la brasileña “El agente secreto”, la que peores momios tiene. Algunas casas la colocan incluso con un 250/1, lo que se traduce como la apuesta más arriesgada de toda la noche de premiación.

FRANKENSTEIN

“Frankenstein” es el sueño de infancia de Guillermo Del Toro

Ken Woroner/Netflix

Apostar por “Frankenstein” daría 250 pesos por cada peso apostado... en caso de que gane.

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La favorita de los apostadores es “Sinners”, de Paul Thomas Anderson, que tiene un momio de 3 a 1. Es una apuesta que ofrece poca ganancia pero es mucho más posible de ganar... estadísticamente.

En las demás categorías, lamentablemente para “Frankenstein” y sus fans, los pronósticos tampoco lo favorecen. En la categoría de Mejor Diseño de Producción, la película de Del Toro tiene incluso un momio negativo.
La temporada de premios, que justamente termina con la entrega de los Oscar, parecen darle la razón a los apostadores: en los Globos de Oro, por ejemplo, ganó cero premios.

guillermo del toro Premios Oscar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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