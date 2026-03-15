Parejas que entraron como amigos pero salieron sin querer verse nunca más en "¿Apostarías por mí?”

“Se supone que éramos amigos”, ha sido una frase constante entre las parejas de "¿Apostarías por mí?”, el reality show que termina este domingo 15 de marzo.

El reality se caracterizó por el enfrentamiento de dos bandos muy claros casi desde el inicio de la competencia: Team Pueblo, liderado por Mario Bezares, y Team Rebelión, liderado por Adrián Di Monte.

La pareja más joven de la villa, Laysha y Malito, entraron sin conocer a nadie y muy pronto se identificar con los Bezares, a quienes reconocieron como una especie de tutores.

Sin embargo, hubo otras parejas que en los primeros días se reconocieron como amigos de afuera y que una vez dentro, se hicieron rivales.

La broma de la discordia

Los primeros en enfrentarse fueron los Bezares contra Adrián Di Monte y Nuja Amar. Brenda incluso llegó a hacer un comentario peculiar.

t

El problema comenzó cuando Adrián di Monte y Nuja Amar fueron sentenciados a dormir en la bodega, el espacio menos cómodo de la villa, pero también el que ofrece mayor privacidad.

Mario Bezares soltó una broma que provocó la ira de Adrián y el enojo de Nuja: insinúo que habían tenido sex0 oral e hizo una pantomima para simular el acto enfrente de Nuja.

Minutos más tarde, Nuja y Adrián se acercaron a ella para tratar de solucionar las cosas pero resultó peor: Mayito llegó después y tuvo un enfrentamiento verbal con Adrián.

“No te perdonó”, dijo Di Monte.

“Hasta aquí llegamos”, replicó Mayito.

Desde entonces, se hablan lo mínimo posible en la villa.

TE RECOMENDAMOS: El pesaje de Ring Royale se sale de control: Ni Adame ni Abelito se salvaron

Amigos y rivales

René Strickler y Mario Bezares comenzaron el reality show como aliados. Incluso llegaron a tener un acuerdo para la primera nominación.

Sin embargo, ninguno de los dos cumplió completamente el acuerdo por lo que desde esa primera semana se han convertido en una especie de amigos y rivales.

Strickler ha evitado en enfrentamiento directo con Mayito e incluso llegó a pedirles perdón en un par de nominaciones.

Para Mario y Brenda, sin embargo, no hay duda de que René y Rubí jugaron siempre a ser doble cara.

Presentimientos cumplidos

Otro enfrentamiento que se llevó más allá del juego dentro de la villa fue el de Brenda Bezares contra Marcela Ruiz, novia de Salvador Zerboni.

NO TE VAYAS SIN LEER: Julio Iglesias da la cara ante las acusaciones en su contra por violencia sexual

En realidad tuvieron una relación ambigua dentro de la villa, ya que a veces parecían amigas pero también tuvieron enfrentamientos y roces.

“Desde que nos tocó compartir recámara, yo le dije a Salvador que no me latía su vibra... pero le di una oportunidad”.

Dice Marcela que Brenda la quiso intimidar hasta sus últimos minutos dentro del reality y le dirigía miradas amenazantes y hacía cuchicheos en su contra.