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¿Cuál es la crisis emocional que provocó la caída de José Ángel Bichir y cuál es su tratamiento médico?

La familia del actor describió los síntomas que padeció el actor momentos antes de la tragedia. Se trata de un padecimiento que provoca confusión en el paciente

Marzo 14, 2026 • 
Alejandro Flores
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José Ángel permanece en el hospital

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Los padres de José Ángel Bichir lucen devastados ante la tragedia que vivieron este viernes 13 de marzo.

El actor cayó desde un tercer piso y sufrió fracturas en cara, clavícula y talón de una pierna, de acuerdo con el testimonio de su madre, quien también negó las primeras versiones de que José Ángel supuestamente intentó quitarse la vida.
Por la noche, la familia Bichir publicó un extenso comunicado para explicar lo que realmente sucedió con el actor, y pidió a la sociedad tener empatía con su situación.

“José Ángel sufrió una crisis profunda. Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizá no pueden dimensionar lo que esto significa”, se lee en el texto.

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La explicación de la familia expone las condiciones en las que sucedió el accidente.

"(La fragilidad de la mente) Es una herramienta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo. En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión. José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó y en su enfermedad cayó. Fue un accidente provocado por una crisis de salud tan real y tan seria como cualquier emergencia médica":

El padecimiento de José Ángel Bichir

De acuerdo con lo que se expone, este tipo de crisis no debe confundirse con el diagnóstico de depresión ya que en este caso lo que se genera es una dolencia físico tan real que distorsiona el entorno de quien lo sufre.
En los Manuales Merck (información estandarizada que se usa en Estados Unidos y Canadá con fines informativos para el público y profesionales de la medicina), la descripción de la familia parece corresponde con el padecimiento llamado “Trastorno de angustia”.
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De acuerdo con el manual, esta enfermedad es la fase grave de las crisis de angustia y pueden tener estos síntomas:

“Los síntomas de las crisis de angustia incluyen muchos tipos de síntomas físicos, y las personas afectadas a menudo se preocupan porque los confunden con un problema médico peligroso que afecta el corazón, los pulmones o el cerebro. Por ejemplo, durante una crisis de angustia puede producirse dolor torácico, y la persona afectada puede estar preocupada por sufrir un infarto de miocardio”.

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En el mencionado manual también se hace una descripción de los tratamientos que médicamente se recomiendan, dependiendo de la gravedad y frecuencia de las crisis. Se entiende además, que cuando estas crisis son constantes, el paciente desarrolla el Trastorno de angustia, en el que desarrolla un temor a crisis futuras.

“Sin tratamiento formal, algunas personas se recuperan, especialmente si continúan enfrentándose a situaciones en las que se han producido crisis. En otras, los síntomas fluctúan durante años. Sin embargo, cuando las personas afectadas han presentado crisis frecuentes y han cambiado su comportamiento para evitar posibles crisis futuras, suele ser necesario el tratamiento con fármacos y/o psicoterapia”.

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Se explica que las personas que padecen trastorno de angustia son más receptivas al tratamiento si comprenden que su trastorno implica la existencia de factores tanto físicos como psicológicos y que, por lo general, el tratamiento permite controlar los síntomas.

José Ángel Bichir
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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