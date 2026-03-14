Suscríbete
Famosos

Tras revelar presunto abuso, elDiario.es reafirma: “Julio Iglesias exige algo que no va a suceder: que nos disculpemos”

El español niega haber sido violento con empleadas, así que busca que el medio español se retracte; sin embargo, ellos no lo piensan hacer.

Marzo 14, 2026 • 
TVyNovelas
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales

A inicios del 2026, elDiario.es y Univision Noticias investigaron los testimonios de dos mujeres e intentaron obtener la versión de Julio Iglesias en diversas ocasiones y por varias vías de contacto, antes de publicar la noticia, pero él no quiso responder a ninguna de las preguntas. El resultado fue un escándalo donde el cantante español fue señalado de presunto abuso contra exempleadas.

Días después, Julio iglesias publicó un comunicado en el que negaba haber “abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.

La negativa de Julio Iglesias fue más allá del comunicado, y emprendió acciones legales contra el medio español. Mientras se rumora que Univision Noticias aceptaría retractarse para evitar la demanda millonaria, elDiario.es fue absolutamente claro: No se van a retractar.

Todo sobre Caso Julio Iglesias
Julio Iglesias quiere visitar a Juan Collado en el reclusorio. Foto: Archivo
Famosos
Julio Iglesias da la cara ante las acusaciones en su contra por violencia sexual
Enero 15, 2026
 · 
TVyNovelas
julio-iglesias-susana-gimenez.jpg
Famosos
Julio Iglesias fue acusado por exempleadas y ahora resurgen videos de cuando ‘robaba besos’ en TV
Enero 13, 2026
 · 
MrPepe Rivero
julioiglesias.jpg
Famosos
“Julio Iglesias nos faltó al respeto después de las entrevistas”, recuerda exconductora de Venga la Alegría
Enero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Ignacio Escolar, director y fundador de elDiario.es, publicó un artículo donde explica todo:

“El abogado de Julio Iglesias ha dado el primer paso en esa dirección, tras nuestras informaciones sobre dos extrabajadoras que acusan al cantante de agresiones sexuales. Es una demanda de conciliación contra elDiario.es, un trámite previo obligatorio para poder presentar después una querella penal por injurias y calumnias que sus abogados ya anuncian. Entre las dos vías posibles para llevarnos a los tribunales –la demanda civil, la querella penal–, Julio Iglesias ha optado por la única donde, además de una indemnización, puede pedir una condena de cárcel contra los periodistas de elDiario.es”, se lee en el artículo.

“Para evitar la querella, en esa demanda de conciliación, Julio Iglesias exige algo que no va a suceder: que nos disculpemos, que rectifiquemos, que reconozcamos que, como periodistas, no lo hicimos bien. No somos infalibles y podemos cometer errores, pero en este caso no tenemos nada que rectificar. Nos reafirmamos en todos los artículos que hemos publicado. Aunque amenace con un proceso penal, no nos vamos a retractar”, escribió.

“El archivo de las investigaciones preprocesales por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tampoco desmiente nuestra información. La Fiscalía no ha seguido por una cuestión de competencias: porque considera que no hay jurisdicción, a pesar de que Iglesias es español, porque los presuntos delitos ocurrieron fuera de España”.

Ignacio Escolar de elDiario.es explicó: “La información que publicamos es rigurosa, contrastada y veraz. Es un trabajo meticuloso que empezó hace tres años, en enero de 2023, cuando nos llegó la primera pista sobre esta información. No solo recogemos el testimonio de estas dos denunciantes que le acusan de agresiones sexuales, dos mujeres a las que hemos entrevistado en distintas ocasiones a lo largo de un año y medio para comprobar la coherencia de su versión”.

“También aportamos documentos, como las pruebas médicas de enfermedades de transmisión sexual que tuvieron que pasar. Hemos entrevistado a más de una docena de extrabajadores de las mansiones de Julio Iglesias, y a otras personas a las que estas mujeres relataron previamente lo que vivieron. Y también le dimos al afectado el tiempo suficiente para ofrecernos su versión”.

“Contactamos con Julio Iglesias once días antes de publicar la primera información: ni él ni sus abogados quisieron responder. Posteriormente el cantante ha negado las acusaciones, que ahora califica de “montaje”.

Julio dice que el hijo de Enrique no se parece a los Iglesias

Julio Iglesias Demanda
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mariobezares alejandrajarmillo beta brenda bezares.jpg
Famosos
Llegaron como los reyes del reality pero fueron eliminados: “Mario Bezares estaba iluminado”
Marzo 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose angel bichir.jpg
Famosos
“Daría la vida por tres personas": la siniestra frase que José Ángel Bichir pronunció en un reality show
Marzo 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
julina figueroa mairbel guardia imelda tuñon.jpg
Famosos
Abogada de Maribel Guardia explica por qué no le da pensión a Imelda: Tuñón: “La responsabilidad es suya”
Marzo 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
joseangel-bichir-demian-sexo-pudor-lagrimas.jpg
Famosos
Macabra coincidencia: José Ángel Bichir se arrojó al vacío como su tío Demián en “Sexo, pudor y lágrimas”
Marzo 13, 2026
 · 
TVyNovelas
jorge luis pila aylin mujica yacaranday.jpg
Telenovelas
La telenovela con la que Aylín Mujica y Jorge Luis Pila fracasaron: “Competíamos con Colunga y Edith Gozález”
Apenas iba en su tercera semana de transmisión cuando se decidió recortarla a la mitad
Marzo 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
Adal-Ramones.jpg
Famosos
Tras escándalo y ENEMISTADES por ‘Enrollados’, Adal Ramones anuncia nuevo proyecto fuera de México
El exconductor de ‘La Granja VIP’ tiene la mira puesta en su carrera y hace a un lado los escándalos.
Marzo 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
joseangel-bichir---.jpg
Famosos
José Ángel Bichir habría ATENTADO contra su vida al arrojarse desde un cuarto piso
El actor fue atendido por paramédicos y fue trasladado a un hospital.
Marzo 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Bárbara-de-Regil.jpg
Famosos
Bárbara de Regil PELUSEA a ‘La Casa de los Famosos’: “El día que me veas ahí es porque estoy endeudada”
La actriz lanzó una fuerte crítica al formato y a los personajes que aceptan ingresar en sus ediciones.
Marzo 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez