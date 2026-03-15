Brenda Bezares salió decepcionada de "¿Apostarías por mí?” y toma una decisión que afecta a Mayito

Nadie le quita de la cabeza a Brenda Bezares que su debacle en "¿Apostarías por mí?” sucedió en la última semana, en la que salieron perjudicados por los retos que les pusieron.

“Mientras las decisiones fueron por votos del público, salimos adelante, pero con los retos simplemente no pudimos”, dice Brenda.

Los Bezares fueron los últimos eliminados del reality show antes de la final que se realizará este domingo 15 de marzo. A lo largo de los dos meses que estuvieron en la villa se habían convertido en favoritos y en cuatro ocasiones efectivamente fueron salvados por el público estando en peligro de eliminación.

“Si me duele porque dices: tanto esfuerzo y me quedé a dos días... hubiera estado genial llevar para México y para Monterrey ese premio”, dijo Brenda tras haber salido de la villa.

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La debacle de los Bezares

En los últimos días, Brenda se quejó constantemente de que los retos eran pruebas físicas que los ponían en desventaja frente a las otras parejas que eran más jóvenes.

No obstante, en su enfrentamiento final fueron los votos del público los que decidieron su eliminación. Por eso Brenda señaló:

“No nos lo esperábamos (ser eliminados)”.

Lo cierto es que quedó tan desencantada de los realities que tomó la decisión de ya nunca más entrar a otro.

“No es por el dinero, sino el hecho. Lo que pasa es que para nosotros ya no hay otro reality”.

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Mario, quien se ha convertido en un experto en realities, sí quiere

