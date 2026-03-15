Mhoni Vidente saca la carta del diablo para los óscares: predice atentado durante la ceremonia

“Puede ser contra Leonardo DiCaprio... o contra Timothée Chalamet”, dice Mhoni Vidente al visualizar un posible problema de seguridad durante la entrega de los premios Oscar.

La ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood de este año se realiza hoy 15 de marzo, en Los Ángeles.

Al lanzar las cartas para ver el futuro de estos premios, Mhoni no tiene duda de que la película de Guillermo del Toro, “Frankenstein”, ganará en tres categorías, incluyendo la de actor de reparto para Jacob Elordi.

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Pero independientemente de la alegría por la ceremonia, las predicciones de Mhoni incluyen un elemento inquietante porque ha sacado la carta del Diablo.

“Se visualiza una tragedia ese día de los Óscares. Se tiene que cuidar toda la gente que va a ir, se tiene que cuidar de los atentados”.

La predicción de Mhoni en los Óscares

Mhoni incluso dice que en esta predicción puede influir la maldición que suele perseguir a las grandes estrellas del cine hollywoodense que después de ganar un premio Óscar, viven una tragedia.

“Quizá este chico Chalamet que gana el premio o Leonardo Di Caprio, puede ser también”, dice Mhoni quien no tiene muy clara la visión.

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Mhoni no descarta incluso que haya alguna consecuencia para el mexicano Guillermo del Toro.