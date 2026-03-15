Así fue la discusión entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón un día antes de pelear por la custodia de Julián

Hace ya un año que Maribel Guardia e Imelda Tuñón están en una batalla legal en busca, aseguran ambas, del bienestar de José Julián, de nueve años.

El niño es hijo de Imelda y nieto de Maribel. Esta última acusó a la primera de poner en riesgo a Julián al exponerlo a situaciones extremas y promovió una solicitud para que se le otorgara el cuidado del niño de manera temporal.

Efectivamente, las autoridades le dieron ese beneficio durante tres meses. Eso ocurrió el 21 de enero de 2024, cuando Maribel en compañía de la policía, fueron por Julián a su escuela para cumplir con la orden.

En ese momento, Guardia afirmó que tomó esa decisión (quedarse a cargo del niño) porque Imelda había “desaparecido” de la casa. Como se recordará, Imelda vivía en casa de la actriz desde la muerte de Julián Figueroa, padre del niño.

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Ahora, a poco mas de un año, el pleito legal ha crecido y los abogados de Imelda decidieron hacer pública una conversación que echaría por tierra la versión de Maribel Guardia.

La conversación de Maribel e Imelda

José Antonio Lozano Gracia (quien llegó a ser Procurador General de la República hace dos décadas) es el abogado principal de Imelda y en el programa “De primera mano” decidió leer esa conversación.

“Aquí tenemos la conversación que hubo a las 11:20 de la mañana el lunes 20 y dice lo siguiente la señora Imelda: “No estaba en ninguna fiesta, ya nos vamos a ir a vivir con mi abuela, te lo dije, tía”.

De acuerdo con los abogados, esta conversación demostraría que Maribel falseó información al presentar su denuncia ante el juez para pedir quedarse al cuidado de José Julián.

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Lo que se ha sabido públicamente por declaraciones de Maribel es que acusó a Imelda de que antes de ese lunes 20, anduvo de fiesta y con su hijo.

Lozano Gracia señala:

“Maribel asegura que Imelda sale de casa el viernes 17 y ya no regresa. Dice que el sábado está alcoholizada en casa de un amigo con su menor hijo, que el domingo sigue alcoholizada y que entonces ella se presenta el lunes 20 como abuela angustiada para hacer su denuncia. Lo cierto es que ella sabía que Imelda se había cambiado de casa desde el viernes 17".

El abogado asegura lo anterior con base en la conversación que las mujeres tuvieron el lunes 20, en donde Guardia le pide que lleve al niño a la escuela mientras que Imelda le recuerda que desde el viernes 11 de enero le había avisado que se cambiaría de casa.

Actualmente, este pleito por la guardia y custodia de José Julián se ha complicado al cruzarse con otros litigios, entre ellos el de la herencia de su papá Julián.

Los abogados de Imelda acusan que el testamento encontrado en Guerrero es falso y que en realidad se trata de un documento manipulado.

El caso es complejo porque si Julián murió intestado, entonces la herencia debe repartirse al 50% entre Imelda y su hijo. Pero el testamento cambiaría las cosas, pues tiene como heredero universal solamente al niño.