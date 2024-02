Alejandro Tommasi aprueba las relaciones abiertas: “Me acostumbré a la soledad”

En medio de tanto trabajo, a Alejandro Tommasi se le ha dificultado encontrar el amor de pareja. A estas alturas, al actor no le importa si viene de un hombre o una mujer, pues en 2022 ya se había declarado pansexual.

Sin embargo, y aunque tenga la mejor disposición para dar y recibir amor, el villano de telenovelas como El manantial no está desesperado por un apapacho, ya que cuenta con la fidelidad de su perrita, quien ha sido su mejor compañera en tiempos de soledad.

“Sigo sin tener tiempo, la verdad es que para eso hay que tener tiempo y realmente no lo he tenido. Honestamente, ni siquiera lo he buscado porque es como jugar con las personas. Si no tienes el tiempo para darles calidad, mejor estás en tus ensayos, tus funciones, y no tener a nadie porque es absurdo tener a alguien a quien no puedes ni ver. Entonces, por lo pronto, estoy tranquilo, no pasa nada, creo que no todo el mundo está detrás de una relación, apuestan por un amor liberal”, dice a TVyNovelas

Tommasi admite que ha llegado a necesitar el hombro de otra persona para recostarse cuando se encuentra en sus peores momentos, pero luego lo piensa y elige estar solo.

“Sí extraño el apapacho, pero me he acostumbrado a la soledad, muchas de mis amistades ya murieron, otras se fueron a vivir a otra ciudad, otros están trabajando, entonces realmente mi compañía son mis compañeros de trabajo con los que hago teatro, con los que comparto un foro de televisión o el rodaje de una película. Ya después de ver a tanta gente en el trabajo me provoca llegar a mi casa y estar solo”.

Siendo un hombre con mucha apertura mental, el actor manifiesta que su ideología va más allá de una crianza conservadora.

“Yo pienso que todo se va adaptando a la época de la vida, y después de la pandemia, que la gente estuvo encerrada, y que se rompieron muchos matrimonios y parejas, la gente tuvo muchos problemas de convivencia, entonces prefieren relaciones pasajeras, relaciones libres, donde no haya matrimonio, porque se ha comprobado que la gente que se casa es la que más rápido se separa”.

En lo que se refiere a las relaciones abiertas, el histrión opina:

“No estoy en contra, pienso que cada quien tiene la libertad de tener sus relaciones como quiera, ahora, en ese sentido, es más complicado tener una relación estable si todo el mundo quiere algo más liberal. Si así lo quieren, pues vamos a vernos unos días, a comer y si ya después no quieres estar, pues vete a tu casa y yo me voy a la mía, no pasa nada. Si tienes tiempo, lo compartes con quien quieres”.