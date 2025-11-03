Karyme Lozano se separa de su esposo y denuncia violencia vicaria

La actriz Karyme Lozano confirmó su separación de Michael Joseph Domingo, con quien estuvo casada por más de una década. La pareja se casó en febrero de 2012 en Cancún, Quintana Roo, y aceptó a dos hijos durante su relación, a un niño llamado Mateo y a una niña nombrada Ana Lucía.

Recientemente, Lozano dijo a la prensa que cambió su residencia a la Ciudad de México mientras que su aún esposo permanece en Estados Unidos.

“Él está en Estados Unidos y yo estoy acá con mis hijos. Sí lo extrañan. Sí hablan con él. Yo siempre lo he dicho, nunca me voy a interponer en la relación de mis hijos con su padre”, dijo Karyme.

Sin embargo, a pesar de mencionar que mantienen una buena comunicación por el bienestar de sus hijos, ella habría comenzado un proceso legal por violencia vicaria.

“Lo que sí les puedo decir es que la violencia vicaria es muy fuerte, es dura. Ahorita no puedo hablarles mucho de este tema porque estoy en proceso de algo”, indicó la actriz.

La violencia vicaria “es una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres”, explica Amnistía Internacional.

Karyme y Michael establecieron su residencia junto a sus hijos en Los Ángeles, pero tras retomar su carrera, Karyme viajaba entre Estados Unidos y México. Actualmente, manifestó que ya está de planta en el país azteca.

Karyme es reconocida por su participación en telenovelas como ’Si Dios me quita la vida’, ‘Pueblo chico, infierno grande’ y’ Tres Mujeres’ de Televisa y ‘Soñar no cuesta nada’, al lado e Cristián De la Fuente y ‘Amar sin límites’, con Valentino Lanús para Univision.

Tiene una hija llamada Ángela fruto de su relación con el actor Aitor Iturrioz.

Tras el fallecimiento de su padre se convirtió al catolicismo. Desde entonces se dedica a promover valores y defender la fe católica. Ha formado parte de varios congresos católicos en Estados Unidos, Centro y Sudamérica y ha trabajado junto a Eduardo Verástegui en contra del aborto.