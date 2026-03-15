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El día que Poncho de Nigris humilló a Marcela Mistral por darle la razón a Karely Ruiz en televisión

Pocos lo recuerdan pero desde ese día Marcela y Karely comenzaron un pleito que finalmente llega al ring con su pelea dentro de Ring Royale

Marzo 15, 2026 • 
Alejandro Flores
poncho de nigris marcela mistral.jpg

Poncho de Nigris y Marcela Mistral, en 2018

Captura Multimedios

"¿Por que tienes un millón de seguidores?”,le preguntó Marcela Mistral a una Karely Ruiz, que entonces no era tan viral como lo es ahora.

Eso sucedió en 2018, cuando Ruiz se convirtió en una de las primeras influencers mexicanas basadas en contenido erótico. Su participación en “Mitad y mitad”, un reality show conducido por Poncho de Nigris en el que varias mujeres competían por el amor de un hombre provocó polémica cuando Marcela Mistral le cuestionó su actividad.
"¿Qué vendes, qué anuncias?”, le preguntó con brusquedad esperando que Karely le respondiera.
Marcela era parte del panel de jurado de aquel concurso y su papel era calificar a las pretendientes para ayudar a la elección de la ganadora.
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El reclamo de Marcela Mistral contra Karely Ruiz

Ese día, sin embargo, explotó: “No voy a dar mi calificación ¡Yo no juego, yo no normalizo! Por gente como tú es que yo no dejo que mis hijos entren a internet”.
Mistral insistió en cuestionar a la joven Karely, quien ese tiempo recién había cumplido los 18 años.
—A ver ¿eres influencer?
—Sí, respondió Karely
—¿Por qué eres influencer? ¿Por qué eres influencer?, repitió Marcela sin que Karely respondiera.

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Con ingenuidad, Poncho de Nigris, que era el conductor del show, intervino para responder con tono divertido: “Pues (es influencer) porque tiene más seguidores que ella”. Y se echó a reír. Eso provocó el enojo de Marcela, quien amagó con salirse del estudio.

Al ver que se levantaba, Poncho le dijo:

“No te vayas a ir, no te vayas. Yo me voy primero”.

NO TE VAYAS SIN LEER: El pesaje de Ring Royale se sale de control: Ni Adame ni Abelito se salvaron
Ese enfrentamiento fue el inicio de la pugna de Karely contra Marcela, que este 15 de marzo tendrá otro episodio con la pelea que tendrán dentro de Ring Royale.

Poncho de Nigris Karely Ruiz Marcela Mistral
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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