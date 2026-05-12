Alejandra Guzmán ya le preguntó a Frida Sofía del presunto embarazo: “Voy a ser abuela, hay rumores”

Este 12 de mayo, Alejandra Guzmán estuvo en conferencia de prensa para anunciar su nuevo sencillo y gira llamada “Los que nos quedamos”, con la que recorrerá varias ciudades del país.

Sin embargo, lo que sorprendió fue la declaración de Alejandra Guzmán al decir “voy a ser abuela”... Ante la reacción de los reporteros, la rockera bromeó sobre que hay rumores respecto a que Frida Sofía está embarazada.

Incluso comentó: “Ayer le marqué y le pregunté '¿Cuánto tienes?’ La vida sigue y si voy a ser abuela voy a ser muy yo... De por sí soy consentidora”.

Sin embargo,Alejandra no confirmó el embarazo como tal, sino que habló de la posibilidad. Lo que sí confirmó es que ya tiene comunicación con su hija Frida Sofía luego de años de distanciamiento y escándalo.

“Ya hablo con ella, me felicitó el Día de las madres, cosa que me llenó de alegría”, dijo Alejandra Guzmán, al tiempo de recordar que “en algún momento yo también fui rebelde”.

Alejandra Guzmán José Luis Ramos

¿Por qué dicen que Frida Sofía está embarazada?

Un video generó sospechas, pues se le vio a Frida Sofía muy cariñosa con un hombre que le acarició el viente.

Tras los rumores en redes sociales, ella rompió el silencio al enviar un audio al programa de espectáculos "¡Siéntese quien pueda!”, donde negó todo:

“Qué risa, no (está embarazada). Aparte, estoy fumando un vape, ¿cómo voy a estar fumando un vape estando embarazada?”, contó.

Incluso bromeó a su estilo: "¿Me veo gorda o qué?”.