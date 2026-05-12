Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Alejandra Guzmán ya le preguntó a Frida Sofía del presunto embarazo: “Voy a ser abuela, hay rumores”

La rockera confesó que tiene contacto con su hija y manifestó sobre la posibilidad de ser abuela.

Mayo 12, 2026 • 
MrPepe Rivero
alejandraguzman-abuela.jpg

Alejandra Guzmán

José Luis Ramos

Este 12 de mayo, Alejandra Guzmán estuvo en conferencia de prensa para anunciar su nuevo sencillo y gira llamada “Los que nos quedamos”, con la que recorrerá varias ciudades del país.

Sin embargo, lo que sorprendió fue la declaración de Alejandra Guzmán al decir “voy a ser abuela”... Ante la reacción de los reporteros, la rockera bromeó sobre que hay rumores respecto a que Frida Sofía está embarazada.

Incluso comentó: “Ayer le marqué y le pregunté '¿Cuánto tienes?’ La vida sigue y si voy a ser abuela voy a ser muy yo... De por sí soy consentidora”.

Sin embargo,Alejandra no confirmó el embarazo como tal, sino que habló de la posibilidad. Lo que sí confirmó es que ya tiene comunicación con su hija Frida Sofía luego de años de distanciamiento y escándalo.

“Ya hablo con ella, me felicitó el Día de las madres, cosa que me llenó de alegría”, dijo Alejandra Guzmán, al tiempo de recordar que “en algún momento yo también fui rebelde”.

alejandra-guzman-0.jpg

Alejandra Guzmán

José Luis Ramos

¿Por qué dicen que Frida Sofía está embarazada?

Un video generó sospechas, pues se le vio a Frida Sofía muy cariñosa con un hombre que le acarició el viente.

Tras los rumores en redes sociales, ella rompió el silencio al enviar un audio al programa de espectáculos "¡Siéntese quien pueda!”, donde negó todo:

“Qué risa, no (está embarazada). Aparte, estoy fumando un vape, ¿cómo voy a estar fumando un vape estando embarazada?”, contó.

Incluso bromeó a su estilo: "¿Me veo gorda o qué?”.

alejandra guzmán frida sofía No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Amaia-Montero.jpg
Famosos
Amaia Montero “DEVASTADA” tras críticas por su regreso: se plantea cancelar gira de ‘La Oreja de Van Gogh’
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
imelda-vs-josemanuel.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa llama “estúp1da y loca” a Imelda Tuñón y amenaza con meterla a la cárcel si no comprueba que abusó de Julián
Mayo 12, 2026
 · 
TVyNovelas
Anahi-caida.jpg
Famosos
Anahí sufre APARATOSA CAÍDA haciendo pilates en su casa; su espalda y cuello terminaron casi lesionados
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
marco-antonio-solis-conquista-morelia-en-el-historico-jalo-por-las-mamas.jpeg
Famosos
Marco Antonio Solís conquista Morelia en el histórico “Jalo por las Mamás”
Mayo 11, 2026
 · 
TVyNovelas
How-i-met-your-mother.jpg
Hollywood
Actor de ‘How I met your mother’ es DECLARADO CULPABLE por intento se asesinat0 y enfrentaría cadena perpetua
Un jurado lo condenó por un ataque contra su exnovia con un arma mortal.
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Boda-crimen.jpg
Viral
Novio ATROPELLA Y MAT4 a su mejor amigo tras su boda… y su esposa fue su cómplice
El individuo recibió una dura sentencia tras arrebatarle la vida a su mejor amigo.
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
bts-mexico---.jpg
Famosos
BTS: Los inalcanzables dioses del K-POP hicieron arder a México y sus ARMYs brillaron por su fidelidad
Abarrotaron el Estadio GNP Seguros, el Zócalo y hasta Churubusco
Mayo 11, 2026
 · 
TVyNovelas
camila-fernandez-portada.jpg
Famosos
Nació una estrella en “Juego de Voces": Camila Fernández conquistó corazones y confirmó que su talento va más allá del apellido
Su participación en Juego de voces la convirtió en una de las figuras más queridas del reality: llegó a nuevas audiencias y emocionó con su historia familiar.
Mayo 11, 2026
 · 
Edson Vázquez