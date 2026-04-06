Frida Sofía aparece con misterioso hombre y enciende RUMORES DE EMBARAZO tras sospechosa pancita

Un reciente video donde aparece Frida Sofía está causando una ola de especulaciones sobre un posible embarazo, y es que la hija de Alejandra Guzmán luce una sospechosa pancita.

En el clip también sorprende que la influencer se deja abrazar y acariciar por un misterioso hombre con quien estaba presente en una reunión privada.

Frida Sofía es quien graba las imágenes con su celular mientras se encuentra acompañada de amigos en un departamento donde se lleva a cabo una pequeña fiesta con DJ privado.

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Detrás de ella, un sujeto de barba y cabello oscuro, con camiseta negra, se mantiene cercano y después coloca su mano sobre el vientre de la nieta de Silvia Pinal.

Sin embargo, en otra toma compartida después, Frida luce distinta y no se le llega a ver el supuesto vientre abultado, lo que llevó a algunos usuarios a considerar que podría tratarse de un efecto visual.

No existe información oficial que confirme un embarazo, y la propia famosa aparece fumando un cigarrillo electrónico, lo que echaría por tierra la posibilidad de gestación.

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El video no revela la identidad del hombre que acompaña a Frida Sofía, ni detalla el tipo de relación que mantiene con la influencer. El clip fue realizado durante lo que parece una celebración de cumpleaños de una amiga, en un ambiente cerrado y con pocos asistentes.

A lo largo de la grabación, el “nuevo novio” permanece junto a la cantante, pero no se observan conversaciones entre ambos.