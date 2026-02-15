Suscríbete
Famosos

Alana Flores revela mensajes con Samadhi Zendejas y asegura que miente

Alana asegura que los 10 kilos que tiene que bajar es un pretexto falso de parte de Samadhi

Febrero 15, 2026 • 
Alejandro Flores
samadhi zendejas alana flores.jpg

Alana retó otra vez a Samadhi

Instagram

La pelea estelar de Supernova Génesis todavía está “en veremos”.

Samadhi Zendejas contra Alana Flores se convirtió no solo en la pelea más esperada, también la más polémica.
Lamentablemente para los aficionados a estas peleas de “box” entre famosos, Samadhi decidió bajarse del ring cuando faltan ya solamente 70 días para el evento.
Su argumento es que Alana le está pidiendo bajar 10 kilos, lo cual es extremo para un boxeador. La regla suele ser que bajan, máximo, el 10% de su peso corporal. Samadhi, ahora se sabe, pesa unos 64 kilos (según revelación de su propio hermano) por lo que podría bajar hasta 6.
Adriano Zendejas, su hermano, reclamó:

“Andan diciendo que mi hermana tiene miedo. No tiene miedo. Dijeron que iba a bajar un kilo, que solamente un kilo. Mi hermana pesa 64 kilos; de bajar, tendría que bajar 10 kilos”.

El reto de Alana Flores a Samadhi Zendejas

Alana Flores ya respondió a las acusaciones de querer tomar ventaja al exigir que Samadhi baje de peso.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

brenda bezares (2).jpg
Famosos
Brenda Bezares llora en vivo, le reclama a René Strickler y se enoja con Adrián Di Monte
Los Bezares están nominado en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

La creadora de contenido y deportista mostró la captura de pantalla de una conversación entre un miembro de la producción de Supernova y un representante de Samadhi.
NO TE PIERDAS: ¿Quién es Taina Pimentel y por qué se enamoró de Lupillo Rivera?
Cuando le preguntan al representante la altura y peso, responde: 1.61 (altura) 57.8 kg.
Alana dice:
“Esta es la información con la que se negocia para saber si se hace la pelea”.

Alana asegura que esa fue la única información sobre la altura y peso de Samadhi.

“Por lo tanto no entiendo de dónde salen esos 10 kilos que tiene que bajar”.

Es decir, insinúa que Samadhi pesa ciertamente 57.8 kilos y que es un invento lo de que ahora pesa 64 y debe bajar 10.
De cualquier manera, Alana lanzó un reto a Samadhi para que se vuelva a subir al ring: acepta, dice, pelear con ella sin límite de peso.

Alana Flores Samadhi Zendejas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
emiliano aguilarcasadelosfamosos.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar acusa a su familia de vetarlo en La Casa de los Famosos: “Me corrieron”
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
brenda bezares renestrcikler.jpg
Famosos
“Cambió mi amistad por dinero": Los Bezares acusan a René Strickler
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
fiestaapostarias por mi.jpg
Famosos
Fiesta de "¿Apostarías por mí?” casi termina en golpes: “Yo sí le rompo la...”
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
lupillo rivera tiani.jpg
Famosos
Meten a Lupillo Rivera en "¿Apostarías por mí?” pero le advierten: “No sabes en la que te metes”
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
mr doctor.jpg
Famosos
Mr. Doctor revela que fue víctima de fraude: “Ni siquiera mi pareja sabía cuánto dinero me robaron”
El influencer y caza charlatanes asegura que tiene pruebas del fraude
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis miguel juan gabriel.jpg
Famosos
Juan Gabriel se llevó a la tumba un rencor contra Luis Miguel; Pedro Torres lo iba a revelar en sus memorias
Torres fue productor y director de algunos de los videos más exitosos de ambos cantantes
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
sturla atleta infiel.jpg
Viral
Atleta infiel gana medalla en las Olimpiadas y usa el premio para pedir perdón a su novia; ella responde
Sturla Holm Lægreid fue infiel hace tres semanas y lo confesó hace una semana. Ahora se arrepiente
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
mra escalante odña lucha.jpg
Famosos
Tras un mes de luto, Mara Escalante regresa a la televisión: “Desde donde está, le da mucha alegría”
La actriz no regresó sola: cumplió la promesa de volver como Doña Lucha para un nuevo programa
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores