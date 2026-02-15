Alana Flores revela mensajes con Samadhi Zendejas y asegura que miente

La pelea estelar de Supernova Génesis todavía está “en veremos”.

Samadhi Zendejas contra Alana Flores se convirtió no solo en la pelea más esperada, también la más polémica.

Lamentablemente para los aficionados a estas peleas de “box” entre famosos, Samadhi decidió bajarse del ring cuando faltan ya solamente 70 días para el evento.

Su argumento es que Alana le está pidiendo bajar 10 kilos, lo cual es extremo para un boxeador. La regla suele ser que bajan, máximo, el 10% de su peso corporal. Samadhi, ahora se sabe, pesa unos 64 kilos (según revelación de su propio hermano) por lo que podría bajar hasta 6.

Adriano Zendejas, su hermano, reclamó:

“Andan diciendo que mi hermana tiene miedo. No tiene miedo. Dijeron que iba a bajar un kilo, que solamente un kilo. Mi hermana pesa 64 kilos; de bajar, tendría que bajar 10 kilos”.

El reto de Alana Flores a Samadhi Zendejas

Alana Flores ya respondió a las acusaciones de querer tomar ventaja al exigir que Samadhi baje de peso.

La creadora de contenido y deportista mostró la captura de pantalla de una conversación entre un miembro de la producción de Supernova y un representante de Samadhi.

Cuando le preguntan al representante la altura y peso, responde: 1.61 (altura) 57.8 kg.

Alana dice:

“Esta es la información con la que se negocia para saber si se hace la pelea”.

Alana asegura que esa fue la única información sobre la altura y peso de Samadhi.

“Por lo tanto no entiendo de dónde salen esos 10 kilos que tiene que bajar”.

Es decir, insinúa que Samadhi pesa ciertamente 57.8 kilos y que es un invento lo de que ahora pesa 64 y debe bajar 10.

De cualquier manera, Alana lanzó un reto a Samadhi para que se vuelva a subir al ring: acepta, dice, pelear con ella sin límite de peso.