Momo Guzmán se aleja de las redes sociales tras recibir “constantes ataques y AMENAZAS”

“En los últimos meses he recibido mensajes y amenazas que han sobrepasado cualquier límite”.

El influencer detrás de la popular ’Burrita Burrona’, Momo Guzmán, dejó en shock a sus seguidores tras anunciar que se tomará un descanso de redes sociales tras los constantes ataques y amenazas que ha recibido.

La decisión del creador de contenido ocurre en un momento clave de su carrera, pues hace unos días había presentando oficialmente su nuevo proyecto.

Guzmán emitió un comunicado de prensa para explicar los motivos que lo orillaron a hacer una pausa, sin embargo, agradeció el respaldo que ha recibido desde el inicio de su trayectoria.

“Gracias a todas las personas que me han apoyado hasta el día de hoy y desde el día uno, su cariño y amor siempre los tengo presentes. He decidido tomar una pausa en redes sociales. En los últimos meses he recibido mensajes y amenazas que han sobrepasado cualquier límite”, dijo.

El pasado 18 de febrero, Momo había presentado ‘La Logia de las Reales’, con lo que dejaba atrás al personaje que lo catapultó a la fama durante cuatro años, sin embargo, desde ese momento se levantó una ola de críticas y comentarios divididos entre sus seguidores y detractores, especialmente ante versiones que apuntaban a conflictos internos con ‘Turbulence Queen’.

El regiomontano ha dicho que su prioridad es evolucionar profesionalmente y explorar nuevas propuestas artísticas.

También dejó claro que la pausa en redes no significa una desaparición total del entorno digital.

“‘Renata Dragón Real’ seguirá presente en redes, creando, trabajando y conectando con ustedes. El proyecto con el amor y la energía que siempre lo han caracterizado. Esta pausa es para mí, para Momo. Porque detrás de cualquier personaje hay una persona, y esa persona también necesita cuidarse”, señaló.

En este contexto, la decisión de Momo Guzmán se interpreta también como un llamado a priorizar la salud mental en una industria donde la presencia constante parece obligatoria.

