Ricardo Montaner reaparece luego de 3 años de retiro: “No sabía cuándo volvería a verlos”

El cantante venezolano se ha mostrado especialmente emocionado al reencontrarse con el escenario y con sus fans

Febrero 27, 2026 
Alejandro Flores
ricardo montaner.jpg

Ricardo Montaner se reúne con fans antes de los shows

Instagram

Ricardo Montaner ha vuelto a abrazar a sus fans.

No solamente en un sentido figurado a través de los conciertos que actualmente presenta en Argentina, sino que realmente ha procurado acercarse a sus seguidores para convivir con ellos aunque sea unos minutos a través de reuniones antes de los shows.
El cantante venezolano se nota profundamente conmovido por lo que ha sucedido esta semana pues ha sido su regreso a la vida pública después de 3 años de un retiro no voluntario, según se deduce en una emotiva carta publicada en su Instagram.

“Después de 3 años con la sensación de no saber cuándo volvería a verlos, este último fin de semana me invadió una emoción inmensa e indescriptible con los 2 primeros conciertos”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Regina Murguía atribuye su actitud positiva para superar el CÁNCER de colon que la sorprendió

Las razones del retiro y del regreso de Ricardo Montaner

En este regreso, en el que se nota incluso un evidente cambio físico, Ricardo Montaner explica que ese retiro fue fundamental para reinventarse desde la reflexión espiritual.

“Me di cuenta que detenerme, de alguna manera me daba chance de mirarme hacia adentro; de parar un poco la vorágine y (decir:) me voy a dedicar a mi vida interior, a fortalecer el espíritu”, dijo en una entrevista publicada por Univisión.

TE RECOMENDAMOS: Lucero revela que creyó que se iba “a MORIR al aire y embarazada” hace 22 años


