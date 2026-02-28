Poncho de Nigris publica video abrazando a sus hijos pero le reclaman que olvidó a la mayor, Ivanna

La acusación de Poncho de Nigris en contra de su expareja Lucy Garza y su familia ha tenido varias repercusiones.

Por una parte, Lucy decidió responde a los señalamientos de Poncho mediante un comunicado en el que expuso con claridad: “Todo tiene un límite; estoy cansada de vivir amenazada, esta situación que tiene muchos años”.

Poncho dijo públicamente que Lucy y su familia eran una amenaza para él y que se sentía en riesgo. Esto a partir de que la mamá de Lucy, Juanita Sánchez, quien fue acusada de participar en el secuestro del esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez, salió libre.

Lucy Garza publicó este viernes un comunicado para responder a Poncho de Nigris.

“Nunca quise hacer pública diferencia debate o discusión que he mantenido en lo privado con la persona del comunicado pero esta situación tiene muchos años, donde se me ha tenido sometida bajo la dinámica del ‘puedo decir yo también que temo por amenazas por tu familia´si no accedo a ciertas peticiones”.

Lucy Garza negó que la acusación de Poncho fuera cierta:

“Soy clara, honesta y se los digo: ni mi familia ni yo hemos amenazado a nadie ni existe alguna intención de hacerlo”.

La sutil respuesta de Poncho de Nigris

En medio de esta discusión, Poncho de Nigris publicó un video en el que muestra lo mucho que lo quieren los tres hijos que tiene con su actual esposa, Gabriela Mistral.

En las imágenes se ve a Poncho retando a sus hijos a abrazarlo más fuerte para ganar un concurso.

Aunque el video generó varios comentarios de ternura, la mayoría de ellos se centró en generar más polémica ya que le recordaron a Poncho que también tiene una hija con Lucy, Ivanna.

“Faltó Ivanna, años que no la ves”, “falta el abrazo de Ivanna”, “falta la hija mayor"son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video publicado por Poncho.

El propio influencer, ante los comentarios, decidió agregar un mensaje: