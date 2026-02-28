Suscríbete
Poncho de Nigris publica video abrazando a sus hijos pero le reclaman que olvidó a la mayor, Ivanna

Aumenta la polémica por las supuestas amenazas que recibió Poncho

Febrero 27, 2026 • 
Alejandro Flores
poncho de nigris.jpg

Poncho suele permitir que sus hijos aparezcan en su contenido de redes sociales

TikTok

La acusación de Poncho de Nigris en contra de su expareja Lucy Garza y su familia ha tenido varias repercusiones.

Por una parte, Lucy decidió responde a los señalamientos de Poncho mediante un comunicado en el que expuso con claridad: “Todo tiene un límite; estoy cansada de vivir amenazada, esta situación que tiene muchos años”.
Poncho dijo públicamente que Lucy y su familia eran una amenaza para él y que se sentía en riesgo. Esto a partir de que la mamá de Lucy, Juanita Sánchez, quien fue acusada de participar en el secuestro del esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez, salió libre.
Lucy Garza publicó este viernes un comunicado para responder a Poncho de Nigris.

“Nunca quise hacer pública diferencia debate o discusión que he mantenido en lo privado con la persona del comunicado pero esta situación tiene muchos años, donde se me ha tenido sometida bajo la dinámica del ‘puedo decir yo también que temo por amenazas por tu familia´si no accedo a ciertas peticiones”.

Lucy Garza negó que la acusación de Poncho fuera cierta:

“Soy clara, honesta y se los digo: ni mi familia ni yo hemos amenazado a nadie ni existe alguna intención de hacerlo”.

La sutil respuesta de Poncho de Nigris

En medio de esta discusión, Poncho de Nigris publicó un video en el que muestra lo mucho que lo quieren los tres hijos que tiene con su actual esposa, Gabriela Mistral.
En las imágenes se ve a Poncho retando a sus hijos a abrazarlo más fuerte para ganar un concurso.
NO TE PIERDAS: Colapsa grada con alumnos de la Universidad Iberoamericana mientras se tomaban la foto de graduación
Aunque el video generó varios comentarios de ternura, la mayoría de ellos se centró en generar más polémica ya que le recordaron a Poncho que también tiene una hija con Lucy, Ivanna.
“Faltó Ivanna, años que no la ves”, “falta el abrazo de Ivanna”, “falta la hija mayor"son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video publicado por Poncho.

@ponchodenigris

Mis bebés, mi motor, mi vida. #ponchodenigris #familia #hijos #amor

♬ sonido original - PonchoDeNigris

El propio influencer, ante los comentarios, decidió agregar un mensaje:

El hogar es donde está la familia El hogar es donde está la familia. Mis amores y mi motivación

Poncho de Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
