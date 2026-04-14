Al interior de ‘La Mansión VIP’: UNA CÁRCEL y un jacuzzi donde Niurka y otros 15 influencers buscan ganar 2 mdp

“Ustedes votan por su favorito desde el día uno en el súper chat de YouTube”.

Ya está dando de qué hablar el nuevo reality show llamado ‘La Mansión VIP’ donde 16 participantes estarán recluidos por 30 días y competirán por ganar 2 millones de pesos.

Fueron el productor del proyecto ‘HotSpanish’ y su conductora Dayane Chrissel, quienes hicieron un ‘house tour’ previo al ingreso de los famosos. Gracias a ello, se sabe cómo están distribuidas las áreas comunes, las habitaciones, el cuarto VIP y hasta la cárcel que incluyeron.

Como en otros realities, la puerta central está en el patio de la casa, misma que está rodeada por áreas verdes, camastros y un jacuzzi para 10 personas. El techo de ‘La Mansión VIP’ está completamente cerrado, por lo que los concursantes no podrán ver la luz del sol. También cuenta con un gimnasio.

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Las habitaciones

En cada cuarto se incluyeron 8 participantes al azar. El el interior hay camas individuales y vestidores con closets.

Respecto al baño, es comunitario y consta de lavabos, regaderas, áreas de maquillaje y muchos espejos.

La habitación VIP tiene un baño privado, un jacuzzi para dos personas y una cama king size.

Según contó ‘HotSpanish’, él se encargó del diseño de interiores y lo hizo con ayuda de Inteligencia Artificial (IA). Además, reveló que se instalaron más de 50 cámaras alrededor de toda la mansión para grabar 24/7 a todos los participantes; los únicos lugares sin cámaras son los baños.

¿Cómo funcionará la cárcel?

La producción del programa indicó que la mecánica para llevar a los participantes a una celda es que cada semana entrarán dos personas del equipo perdedor. Hay dos equipos: el azul y el rojo.

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¿Cómo serán los votos?

El público será el encargado de votar por su participante favorito a través del súper chat de YouTube.

“Ustedes votan por su favorito desde el día uno en el súper chat de YouTube. Ustedes deciden, desde el día 1 hasta el día 30, el que tenga más puntos al final es el ganador de ‘La Mansión VIP’”, informó ‘HotSpanish’ en redes sociales.

Esta función de YouTube tiene un costo mínimo de 20 pesos mexicanos por mensaje, el cual aparecerá en la sección de destacados de la transmisión en vivo.