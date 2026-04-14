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La Mansión VIP: ¿Cuáles son las dinámicas diarias del reality show de HotSpanish por YouTube

Así se moverá el concurso que ofrece $2,000,000 de pesos mexicanos.

Abril 14, 2026 • 
MrPepe Rivero
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La Mansión VIP

YouTube/HotSpanishvlogs

Ya comenzó el nuevo reality show transmitido por YouTube del influencer mexicano HotSpanish. Convocó a 16 influencers, famosos y creadores de contenido para lugar por ganar 2 millones de pesos.

Para lograrlo, deben conseguir votos del público, que se suman desde el primer día de transmisión y durante todo el mes que dura la competencia. A través del SuperChat de la transmisión en vivo, se puede votar por el favorito.

Famosos como Niurka y Alfredo Adame, buscan ganar ante influencers y creadores de contenidos con millones de seguidores. El último día de concurso, quien tenga mayor número de votos, será el ganador de los $2,000,000 de pesos.

¿Cuáles son las dinámicas diarias de La Mansión VIP?

HotSpanish explicó en sus redes sociales de qué trata La Mansión VIP y las dinámicas diarias:

-El lunes hay competencia por la comida- Se van a dividir por dos equipos semanales. Quienes ganan, comen bien; los perdedores, sobreviven.

Además, los ganadores tienen 500 puntos extra (cada uno) para la sumatoria final de votos del Super Chat.

El Martes hay competencia por el cuarto VIP - Los perdedores, dos van a la cárcel (Solo duermen ahí, sin comodidades)

El miércoles compiten por dos poderes semanales - Deciden quién está en riesgo y deciden a quién cambian de cuarto

El jueves es el Robo del cuarto VIP - El público decide

El viernes hay reto de puntos - Y la persona con el poder, decide quién entra en riesgo. Además, el viernes hay fiesta.

Los sábados, los invitados deciden quiénes están en riesgo, se enfrentan cara a cara.

El domingo - Expulsión - El público decide a través de votos en el Super Chat de YoUTube.

La Mansión VIP
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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