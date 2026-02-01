Suscríbete
Famosos

¿Gaby Platas le dijo narcisista a Adal Ramones? Esto publicó tras las declaraciones de su excompañero

La cancelación de la gira “Enrollados” ha generado polémica en torno a los errores que se cometieron

Enero 31, 2026 • 
Alejandro Flores
gaby platas (2).jpg

Gaby Platas también había comprado boletos para su familia

X

La cancelación del reencuentro de “Otro Rollo” está cada vez más enrrollado.

Adal Ramones es el miembro del elenco que más recientemente apareció públicamente para dar su versión de lo que ocurrió con la gira de “Enrrollados”.
El conductor (y figura más visible de “Otro rollo” desde su creación a finales de los 90) asegura que el fracaso del reencuentro fue producto de una “tormenta perfecta”.
Sobre Adal, algunos de sus excompañeros han levantado algunas sospechas, sobre todo por el hecho de que él nunca firmó contrato.

“Hasta donde tengo entendido, él fue el único que no firmó”, dijo Gaby Platas.

La actriz ha sido una de las que ha hablado públicamente sobre los errores que se cometieron durante la planeación de la gira.
El mensaje misterioso de Gaby Platas

Ahora, luego de que Adal dio dos entrevistas para diferentes televisoras (una en Imagen y otra en “Ventaneando”), Platas publicó un mensaje en X que sus seguidores interpretaron como un mensaje contra Ramones.

“El narcisista siempre se percibirá a sí mismo como víctima y nunca se hará responsable de sus actos”.

El mensaje se viralizó con la sospecha de que Gaby se refería a su ex compañero, quien ha insistido en que nunca hubo dolo en sus acciones durante la fallida gira.

Ante el revuelo provocado por su mensaje, Platas respondió algunos comentarios para aclarar: “No me refiero a él”.
NO TE VAYAS SIN LEER: Lucía Méndez asiste al funeral de Pedro Torres y se quiebra al narrar los últimos días de su exesposo
Y luego agregó en el hilo de X un segundo comentario para hacerlo más claro:

“Si violentas a una mujer, a los animales o a cualquiera que no pueda defenderse, no eres una víctima”.

El mensaje entonces provocó otra confusión porque algunos de sus seguidores sospecharon que quizá se trataba de Yordi Rosado.

Otra vez, Gaby Platas tuvo que responder:

“No necesito que me ayudes. Gracias. Y no estoy haciendo ninguna referencia a él. Bonito día”.

Por ahora, lo cierto es que la gira se ha cancelado y el público que compró boletos espera la devolución del dinero.

Gaby Platas adal ramones
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
