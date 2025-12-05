Critican a la hija de Adal Ramones por la diferencia de edad con su novio Daniel Tovar

“Nos llevamos muy bien y la verdad es que nos queremos mucho”.

Paola Ramones y Daniel Tovar confirmaron su romance hace algunos meses, sin embargo, ya comenzaron las críticas a la pareja por la diferencia de edades que existe entre ambos.

La hija de Adal y el actor de ‘Mirreyes vs Godínez se conocieron en el rodaje de la película ‘El Candidato Honesto’, y posteriormente Paola lo invitó a sumarse a su proyecto de cine escolar, un corto donde abordó el secuestro del conductor de ‘La Granja VIP’. A propósito, Tovar dio vida a Ramones durante su cautiverio.

Daniel y Paola han estado conociéndose, sin embargo, no han faltado las críticas por las edades de ambos actores. Él tiene 36 años y ella tiene 24.

Ante los medios de comunicación, Tovar fue cuestionado sobre el tema, sin dejar de lado las palabras de Adal, de las que una reportera hizo eco, y donde aseguró no tener problema con la edad, pues lo único que le importaba es que Daniel trate bien a su hija.

El intérprete de divertidos personajes en ‘Backdoor’ respondió de forma amable, descartando que los comentarios sea algo que a ambos les afecten. “Qué bueno, justo, nosotros no la sentimos tanto, nos conocimos en el trabajo y nos llevamos muy bien y la verdad es que nos queremos mucho, entonces estamos muy contentos…”, explicó.

Daniel también fue directo al responder cómo se lleva con el exconductor de ‘Otro Rollo’, incluso reveló que podría regalarle en Navidad.

“Súper chido (nos llevamos). Yo creo que una gorra (le voy a regalar), ya que le gustan tanto…”, dijo en tono amable y feliz de que las cosas marchen bien.

¿Qué opina Adal Ramones de Daniel Tovar?

Con antelación al presentador de televisión se le ha cuestionado sobre el novio de su hija, a lo que respondió en una entrevista a ‘Sale el Sol’:

“Daniel Tovar, independientemente de que es un talentoso actor, es un gran ser humano y es una persona bien centrada en su trabajo, en lo que hace. Ahorita es un momento en que están disfrutando, se están conociendo y la verdad hemos estado a la mesa y nos hemos carcajeado, es una gran persona”, dijo Adal.

En tanto, Daniel y Paola disfrutan de sus proyectos profesionales y todo indica que están en el acuerdo de mantener bajo discreción los detalles de su romance.