Suscríbete
Famosos

Martha Figueroa casi no recibía dinero de su marido para la manutención de su hijo

La periodista habló de los sacrificios que hizo por Alex Figueroa

Febrero 26, 2026 • 
Alejandro Flores
martha figueroa e hijo.jpg

Martha Figueroa y su hijo suelen compartir fotos y videos de sus actividades juntos en redes sociales

Instagram

Martha Figueroa, en un arranque de sinceridad, reconstruyó lo que fue su vida cuando se convirtió en madre.

Hoy, Alex Figueroa, su hijo es un joven actor que debutó ya en telenovelas pero Martha no olvida lo complicado que fueron aquellos primeros años.
“Yo veía a mis compañeros y compañeras que nos iba más o menos igual en la chamba pero uno era soltero, otro tenía quien la mantenía y entonces hacían cosas que yo no podía; cosas tan simples como irse de vacaciones durante meses”.
Martha Figueroa estuvo casada con el empresario Luis Carlos Tovar durante una década y en una entrevista con el canal de Youtube del Burro Van Rankin contó que el embarazo llegó en un momento de prosperidad económica pero después del nacimiento de Alex, tanto él como ella se sumieron en una crisis: “se quedó sin trabajo, me quedé sin trabajo”, contó.
TE RECOMENDAMOS: Poncho de Nigris denuncia AMENAZAS tras quedar libre su exsuegra vinculada a secuestros: “Busco protección”
Ahora, en una nueva entrevista con Yordi Rosado, agrega un nuevo elemento de drama aquella etapa en la que fue una mamá en crisis.

“Siempre estuve pensando: faltan los pañales, falta la escuela, falta...”

La revelación de Martha Figueroa

La conductora y periodista de espectáculos, al reconstruir esa etapa de su vida, dice con sinceridad.

“La verdad es que casi siempre estuve sola... porque el tiempo que estuve con marido, era bastante... pues se iba a sus negocios y yo me encargaba sola de la casa”

Luto por Héctor Zamorano de La Academia
Hector-zamorano-academia.png
Famosos
Exalumnos de ‘La Academia’ despiden de Héctor Zamorano en medio del luto con emotivos mensajes
Fueron compañeros de un sueño, y desde entonces fueron una familia.
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Héctor-Zamorano.jpg
Famosos
‘La Academia’ está de LUTO, lloran por la muerte de Héctor Zamorano, primer eliminado
El conductor Sergio Sepúlveda confirmó el deceso del cantante.
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
HECTOR ZAMORANO.jpg
Famosos
Filtran impactantes mensajes escritos por Héctor Zamorano antes de morir: “Quisiera estar en un hoyo”
El integrante de la primera generación de La Academia fue despedido por su familia en una ceremonia privada
Febrero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores

Yordi le preguntó: ¿y también de dinero?

Martha respondió: “La verdad que sí porque todo lo que salía del negocio, me decía: ‘es que es para reinvertir en el negocio’... y sigue reinvertido; digo, no es que me pese haber hecho ese sacrificio por mi hijo pero sí es algo que me hubiera gustado hacer cosas como viajar por todo el mundo”.

NO TE VAYAS SIN LEER: José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón por 5 millones de pesos tras ACUSARLO de abuso a Julián Figueroa
En otras entrevistas, Martha ha contado que su divorcio fue bastante terso y provocado por una mera incompatibilidad de intereses, aunque también ha dicho que en el proceso de separación perdió un departamento.

Martha Figueroa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Luz-Elena-González.jpg
Famosos
Luz Elena González sobre el AUTISMO de su hijo y cómo cambió su vida: “Es la pérdida de tus ilusiones”
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
José-Manuel-Figueroa-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón por 5 millones de pesos tras ACUSARLO de abuso a Julián Figueroa
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Colate-hermana.jpg
Famosos
‘Colate’ y su hermana hacen DESGARRADORA confesión sobre su niñez y su padre: “Nos cambió por otros niños”
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pascacio-López-Vanessa-Bauche.jpg
Famosos
Pascacio López es condenado a PRISIÓN tras acoso, violencia y hostigamiento dentro de un set a Vanessa Bauche
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Punch-mono-peluche.jpg
Viral
La historia de ‘Punch’, el bebé mono que se aferra a su peluche tras RECHAZO y abandono de su madre
Los videos en los que se ve al pequeño changuito arrastrando su orangután de jueguete se hicieron virales.
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
shakira mhoni vidente (1).jpg
Famosos
Shakira ya tiene novio y Mhoni Vidente predice dónde vivirán juntos y a partir de cuándo
La cantante colombiana presentará oficialmente a su galán en un evento próximo
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
RAUW ALEJANDRO CAZZU.jpg
Famosos
Rauw Alejandro niega haber traicionado a Cazzu pero lo acusan de “lavarse la manos”
El cantante asegura que la mención de Nodal en la canción “Rosita” no tenia la intención de herir a alguien
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
rené strcikler.jpg
Famosos
La verdad detrás del injerto que René Strickler tiene en su brazo izquierdo: “a veces engorda”
El actor y su esposa finalmente revelan lo que le sucedió a los 5 años de edad
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores