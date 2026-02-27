Martha Figueroa casi no recibía dinero de su marido para la manutención de su hijo

Martha Figueroa, en un arranque de sinceridad, reconstruyó lo que fue su vida cuando se convirtió en madre.

Hoy, Alex Figueroa, su hijo es un joven actor que debutó ya en telenovelas pero Martha no olvida lo complicado que fueron aquellos primeros años.

“Yo veía a mis compañeros y compañeras que nos iba más o menos igual en la chamba pero uno era soltero, otro tenía quien la mantenía y entonces hacían cosas que yo no podía; cosas tan simples como irse de vacaciones durante meses”.

Martha Figueroa estuvo casada con el empresario Luis Carlos Tovar durante una década y en una entrevista con el canal de Youtube del Burro Van Rankin contó que el embarazo llegó en un momento de prosperidad económica pero después del nacimiento de Alex, tanto él como ella se sumieron en una crisis: “se quedó sin trabajo, me quedé sin trabajo”, contó.

Ahora, en una nueva entrevista con Yordi Rosado, agrega un nuevo elemento de drama aquella etapa en la que fue una mamá en crisis.

“Siempre estuve pensando: faltan los pañales, falta la escuela, falta...”

La revelación de Martha Figueroa

La conductora y periodista de espectáculos, al reconstruir esa etapa de su vida, dice con sinceridad.

“La verdad es que casi siempre estuve sola... porque el tiempo que estuve con marido, era bastante... pues se iba a sus negocios y yo me encargaba sola de la casa”

Yordi le preguntó: ¿y también de dinero?

Martha respondió: “La verdad que sí porque todo lo que salía del negocio, me decía: ‘es que es para reinvertir en el negocio’... y sigue reinvertido; digo, no es que me pese haber hecho ese sacrificio por mi hijo pero sí es algo que me hubiera gustado hacer cosas como viajar por todo el mundo”.

En otras entrevistas, Martha ha contado que su divorcio fue bastante terso y provocado por una mera incompatibilidad de intereses, aunque también ha dicho que en el proceso de separación perdió un departamento.

