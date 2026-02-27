Gaby Platas explica por qué ahorita hizo la denuncia contra Paco de la O por violencia

Gaby Platas está cobijada por su familia y se sienta protegida por la restricción dictada por la fiscalía en contra de su agresor.

Sin embargo, no se fía y grabó un video para recalcar que “cualquier cosa que me pudiera pasar, sabemos de dónde viene”.

La actriz y conductora denunció a su exesposo Paco de la O por violencia machista y la Fiscalía le otorgó efectivamente medidas de protección, incluyendo una restricción en contra del actor, quien no puede acercarse a ella ni contactarla.

Las razones de Gaby Platas

Gaby Platas, además del anuncio que hizo de la medida de restricción, decidió publicar un video para explicar lo que ha vivido en estos días y que la llevó a poner la denuncia.

“Número uno: lo hice porque esta persona con quien estuve casada desde 2009 hasta 2018 me ha estado buscando”, reveló Gaby Platas.

Platas contó, de hecho, que Paco de la O lo hizo a través de un número desconocido para ella, ya que lo había bloqueado de todos las formas de contacto.

“Dos: porque no es un caso aislado, él ha tenido problemas con otra persona y eso ha hecho que la ley interviniera y me preocupa lo que está pasando”

Gaby Platas asegura que por ahora se siente segura y pide a las mujeres que son victimas de violencia, que hagan la denuncia.