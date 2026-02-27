Depresión de Héctor Zamorano comenzó desde que salió de ‘La Academia’, revela Wendolee

‘La Academia’ está de luto. Murió Héctor Zamorano, el primer expulsado de la primera generación.

El originario de Veracruz estuvo poco tiempo en el reality de canto, pero saltó a la fama desde entonces. Este 24 de febrero se confirmó el lamentable fallecimiento del cantante, quien enfrentó una enfermedad crónica en sus últimos años de vida.

En una plática con “Ventaneando”, Wendolee Ayala relató cómo fueron los últimos tres años de Héctor Zamorano, además de recordar que la depresión que padecía comenzó desde que salieron de La Academia.

Recordó que a Héctor le pesaba mucho haber sido el primer expulsado de la Primera Generación de La Academia, y pese a que tenía un gran talento en el escenario, comenzó a enfrentarse con problemas de salud mental.

Héctor Zamorano murió a los 47 años. Instagram

El inicio del fin comenzó tras la pandemia: “Se empieza a enfermar en Guadalajara y le decíamos que se regresara a su casa, pero decidió no irse hasta una noche muy cerca de Navidad hace 3 años nos dio el susto de la vida y acabó en un hospital”.

“A lo cual la familia viajó a Guadalajara y llevárselo casi a la fuerza a Veracruz. De ahí empezó un proceso con la enfermedad crónica, además de los problemas de depresión que no empezaron hace tres años, sino casi desde que salimos de Primera Generación.

“Fueron muchos años los que Héctor tuvo que enfrentarse a esta enfermedad de la depresión”.

“Enfrentó esta batalla y comenzó a alejarse mucho. Todos intentamos apoyarlo, nunca lo dejamos solo. Pero estos últimos tres años nos pidió que tuviéramos cero contacto con él”, dijo Wendolee.

Recordó: “Respetando esto y en coordinación con su familia, vivió estos tres años, toda la información que teníamos era por su hermana y su mamá”.

“A inicios de este año, su mamá se comunicó conmigo y me dijo que Héctor estaba deteriorándose un poco más. Y hasta hace dos días que pasó lo que pasó”, relató la amiga de Héctor Zamorano.