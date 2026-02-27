Suscríbete
Famosos

Depresión de Héctor Zamorano comenzó desde que salió de ‘La Academia’, revela Wendolee

Al recordar a su compañero, destacaron que era muy talentoso.

Febrero 26, 2026 • 
MrPepe Rivero
hector-zamorano-wendolee--.jpg

Héctor Zamorano y Wendolee Ayala

Instagram

‘La Academia’ está de luto. Murió Héctor Zamorano, el primer expulsado de la primera generación.

El originario de Veracruz estuvo poco tiempo en el reality de canto, pero saltó a la fama desde entonces. Este 24 de febrero se confirmó el lamentable fallecimiento del cantante, quien enfrentó una enfermedad crónica en sus últimos años de vida.

Luto por Héctor Zamorano de La Academia
Hector-zamorano-academia.png
Famosos
Exalumnos de ‘La Academia’ despiden de Héctor Zamorano en medio del luto con emotivos mensajes
Fueron compañeros de un sueño, y desde entonces fueron una familia.
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Héctor-Zamorano.jpg
Famosos
‘La Academia’ está de LUTO, lloran por la muerte de Héctor Zamorano, primer eliminado
El conductor Sergio Sepúlveda confirmó el deceso del cantante.
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
HECTOR ZAMORANO.jpg
Famosos
Filtran impactantes mensajes escritos por Héctor Zamorano antes de morir: “Quisiera estar en un hoyo”
El integrante de la primera generación de La Academia fue despedido por su familia en una ceremonia privada
Febrero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores

En una plática con “Ventaneando”, Wendolee Ayala relató cómo fueron los últimos tres años de Héctor Zamorano, además de recordar que la depresión que padecía comenzó desde que salieron de La Academia.

Recordó que a Héctor le pesaba mucho haber sido el primer expulsado de la Primera Generación de La Academia, y pese a que tenía un gran talento en el escenario, comenzó a enfrentarse con problemas de salud mental.

Héctor-Zamorano.jpg

Héctor Zamorano murió a los 47 años.

Instagram

El inicio del fin comenzó tras la pandemia: “Se empieza a enfermar en Guadalajara y le decíamos que se regresara a su casa, pero decidió no irse hasta una noche muy cerca de Navidad hace 3 años nos dio el susto de la vida y acabó en un hospital”.

“A lo cual la familia viajó a Guadalajara y llevárselo casi a la fuerza a Veracruz. De ahí empezó un proceso con la enfermedad crónica, además de los problemas de depresión que no empezaron hace tres años, sino casi desde que salimos de Primera Generación.

“Fueron muchos años los que Héctor tuvo que enfrentarse a esta enfermedad de la depresión”.

“Enfrentó esta batalla y comenzó a alejarse mucho. Todos intentamos apoyarlo, nunca lo dejamos solo. Pero estos últimos tres años nos pidió que tuviéramos cero contacto con él”, dijo Wendolee.

Recordó: “Respetando esto y en coordinación con su familia, vivió estos tres años, toda la información que teníamos era por su hermana y su mamá”.

“A inicios de este año, su mamá se comunicó conmigo y me dijo que Héctor estaba deteriorándose un poco más. Y hasta hace dos días que pasó lo que pasó”, relató la amiga de Héctor Zamorano.

Héctor Zamorano Wendolee La Academia
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Eiza-González.jpg
Famosos
Eiza González habla de su lucha contra TRASTORNOS alimenticios: “lidié con la depresión comiendo compulsivamente”
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Héctor-Zamorano-Hiromi.jpg
Famosos
Tragedias en ‘La Academia’: Las MUERTES más impactantes de varios de sus exalumnos
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Poncho-de-Nigris.jpg
Famosos
Poncho de Nigris denuncia AMENAZAS tras quedar libre su exsuegra vinculada a secuestros: “Busco protección”
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Luz-Elena-González.jpg
Famosos
Luz Elena González sobre el AUTISMO de su hijo y cómo cambió su vida: “Es la pérdida de tus ilusiones”
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
José-Manuel-Figueroa-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón por 5 millones de pesos tras ACUSARLO de abuso a Julián Figueroa
El cantante denunció a la viuda de su hermano por daño moral, esto después de que lo acusó de haber abusado del hijo de Maribel Guardia.
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Colate-hermana.jpg
Famosos
‘Colate’ y su hermana hacen DESGARRADORA confesión sobre su niñez y su padre: “Nos cambió por otros niños”
La expareja de Paulina Rubio forma parte de un programa de televisión junto a su hermana, y ambos han hecho fuertes confesiones.
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pascacio-López-Vanessa-Bauche.jpg
Famosos
Pascacio López es condenado a PRISIÓN tras acoso, violencia y hostigamiento dentro de un set a Vanessa Bauche
La actriz celebra una doble victoria y el precedente histórico después de cinco años de exigir justicia.
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Punch-mono-peluche.jpg
Viral
La historia de ‘Punch’, el bebé mono que se aferra a su peluche tras RECHAZO y abandono de su madre
Los videos en los que se ve al pequeño changuito arrastrando su orangután de jueguete se hicieron virales.
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez