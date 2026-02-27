Michaela Bisogno festeja su cumpleaños 10 fuera de México

Michaela Bisogno cumplió 10 años y la celebración comenzó desde muy temprano en compañía de su mamá, Cristina Riva Palacio.

La hija de Daniel Bisogno se vio feliz en un video compartida por su mamá en su perfil de Instagram en el que caminó por un pasillo de su casa entre globos y pancartas de felicitación.

Finalmente, Michaela recoge su primer regalo, una blusa que la pone especialmente contenta. Su madre se acerca entonces y la abraza.

En el programa “Ventaneando”, donde también se suele festejar el cumpleaños de la niña, se transmitió el video mientras la conductora titular, Pati Chapoy, comenta que el festejó seguirá en Estados Unidos.

Michaela Bisogno iba a ser la protagonista del musical “Matilda” pero en la recta final de los ensayos decidió que no estaba lista para enfrentar el escenario.

El productor Alex Gou, un amigo entrañable de Daniel Bisogno, habló con ella y aceptó su decisión.

Videos de Daniel Bisogno como padre

Esta semana, además, Cristina Riva Palacio publicó un video con varios momentos de Daniel con Michaela, incluso de cuando era casi una bebé.

Las imágenes, hasta ahora desconocidas, muestran un Daniel Bisogno profundamente amoroso y con una sonrisa cada vez que se encontraba con su hija, a veces en su casa, otras en un restaurante o un salón de juegos.

Actualmente, Michaela está en medio de un conflicto familiar entre su mamá y sus tíos y abuelos. Alex Bisogno, hermano de Daniel, ha declarado en semanas recientes que no tiene contacto con Michaela debido al pleito por la herencia del fallecido conductor de “Ventaneando”.