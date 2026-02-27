Suscríbete
Famosos

Michaela Bisogno festeja su cumpleaños 10 fuera de México

Pati Chapoy reveló detalles de la celebración de la hija de Daniel Bisogno

Febrero 26, 2026 • 
Alejandro Flores
daniel bisogno michaela.jpg

Cristina también publicó videos inéditos

Instagram

Michaela Bisogno cumplió 10 años y la celebración comenzó desde muy temprano en compañía de su mamá, Cristina Riva Palacio.

La hija de Daniel Bisogno se vio feliz en un video compartida por su mamá en su perfil de Instagram en el que caminó por un pasillo de su casa entre globos y pancartas de felicitación.
Finalmente, Michaela recoge su primer regalo, una blusa que la pone especialmente contenta. Su madre se acerca entonces y la abraza.
TE RECOMENDAMOS: Eiza González habla de su lucha contra TRASTORNOS alimenticios: “lidié con la depresión comiendo compulsivamente”
En el programa “Ventaneando”, donde también se suele festejar el cumpleaños de la niña, se transmitió el video mientras la conductora titular, Pati Chapoy, comenta que el festejó seguirá en Estados Unidos.
Michaela Bisogno iba a ser la protagonista del musical “Matilda” pero en la recta final de los ensayos decidió que no estaba lista para enfrentar el escenario.
El productor Alex Gou, un amigo entrañable de Daniel Bisogno, habló con ella y aceptó su decisión.

Videos de Daniel Bisogno como padre

Esta semana, además, Cristina Riva Palacio publicó un video con varios momentos de Daniel con Michaela, incluso de cuando era casi una bebé.

Luto por Héctor Zamorano de La Academia
Hector-zamorano-academia.png
Famosos
Exalumnos de ‘La Academia’ despiden de Héctor Zamorano en medio del luto con emotivos mensajes
Fueron compañeros de un sueño, y desde entonces fueron una familia.
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Héctor-Zamorano.jpg
Famosos
‘La Academia’ está de LUTO, lloran por la muerte de Héctor Zamorano, primer eliminado
El conductor Sergio Sepúlveda confirmó el deceso del cantante.
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
HECTOR ZAMORANO.jpg
Famosos
Filtran impactantes mensajes escritos por Héctor Zamorano antes de morir: “Quisiera estar en un hoyo”
El integrante de la primera generación de La Academia fue despedido por su familia en una ceremonia privada
Febrero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores

Las imágenes, hasta ahora desconocidas, muestran un Daniel Bisogno profundamente amoroso y con una sonrisa cada vez que se encontraba con su hija, a veces en su casa, otras en un restaurante o un salón de juegos.

Actualmente, Michaela está en medio de un conflicto familiar entre su mamá y sus tíos y abuelos. Alex Bisogno, hermano de Daniel, ha declarado en semanas recientes que no tiene contacto con Michaela debido al pleito por la herencia del fallecido conductor de “Ventaneando”.

Daniel Bisogno Michaela Bisogno
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Colate-hermana.jpg
Famosos
‘Colate’ y su hermana hacen DESGARRADORA confesión sobre su niñez y su padre: “Nos cambió por otros niños”
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pascacio-López-Vanessa-Bauche.jpg
Famosos
Pascacio López es condenado a PRISIÓN tras acoso, violencia y hostigamiento dentro de un set a Vanessa Bauche
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
shakira mhoni vidente (1).jpg
Famosos
Shakira ya tiene novio y Mhoni Vidente predice dónde vivirán juntos y a partir de cuándo
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
RAUW ALEJANDRO CAZZU.jpg
Famosos
Rauw Alejandro niega haber traicionado a Cazzu pero lo acusan de “lavarse la manos”
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
Punch-mono-peluche.jpg
Viral
La historia de ‘Punch’, el bebé mono que se aferra a su peluche tras RECHAZO y abandono de su madre
Los videos en los que se ve al pequeño changuito arrastrando su orangután de jueguete se hicieron virales.
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
rené strcikler.jpg
Famosos
La verdad detrás del injerto que René Strickler tiene en su brazo izquierdo: “a veces engorda”
El actor y su esposa finalmente revelan lo que le sucedió a los 5 años de edad
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
divo de pacetas.jpg
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
El cubano tiene una historia en la televisión mexicana
Febrero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian dimonte.jpg
Famosos
¿Adrián Di Monte amenazó al anfitrión de "¿Apostarías por mí?” después de quitarle 4,000 dólares?
Adrián y Nuja fueron sancionados por desobedecer al Anfitrión dos veces
Febrero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores