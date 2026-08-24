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Adal Ramones asegura que él inventó el castigo más cruel de la Granja VIP

“Fui yo”, confesó el conductor; y promete castigos similares y mejorados para la temporada 2

Agosto 23, 2026 • 
Alejandro Flores
adal ramones la granja.jpg

Adal Ramones reveló secretos

Captura Azteca / La Granja VIP

Adal Ramones será nuevamente el conductor de La Granja VIP.

Pero asegura que no solamente hace ese trabajo, sino que desde la primera edición (realizada en 2025) se ha involucrado en asuntos de producción para este reality show.
La Granja VIP se trata de una docena de famosos que entran a una granja para convivir, trabajar y crear contenido mientras son vistos en televisión durante las 24 horas.
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¿Cómo se le ocurrió a Adal Ramones el castigo de la paja en lugar de colchones?

La mayor parte de los conflictos se generan por el hecho de que una parte de los granjeros son peones y deben realizar el trabajo más duro mientras que hay un capataz que se dedica solo a mandar.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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De modo que deben competir para ganar el privilegio de vivir dentro de la casa de la granja; de lo contrario deben hacer su vida en el granero.

Adal Ramones explica que para él, la experiencia de conducir los programas de La Granja VIP lo ha llevado ha significado incluso un aprendizaje personal.

“Yo me meto en todo, en vestuario, iluminación, soy un controlador”.

Eso significó incluso contribuir con ideas para levantar la audiencia del programa y provocar conflictos dentro de la Granja.

“Había algunos advenedizos que decía: mándenme de peón. Y cuando yo veía que lo hacían para no hacer trabajo, no levantarse, no ser puntuales; yo les dije: señores, les propongo el siguiente castigo, quitemos los colchones, pongamos paja”.

Ese fue uno de los castigos más comentados de la primera granja porque impidió un sueño reparador en los peones, que eran los qiue más trabajaban.

“Sí yo fui el que lo propuse. Y los peones decían: ya no aguanto la espalda. Y los producción y yo estábamos de acuerdo. Me encanta involucrarme”.

Ramones promete que para la segunda temporada habrá más de estos castigos.

adal ramones La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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