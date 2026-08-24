Fátima Bosch contraataca ante su posible arresto por difamación

Fátima Bosch respondió a la demanda de Nawat Itsaragrisil con la misma contundencia con la que le respondió aquel 4 de noviembre de 2025.

La ahora Miss Universo se levantó de su asiento aquella mañana para protestar ante lo que consideró una falta de respeto hacia ella y todas las modelos que concursaron en el certamen.

Nawat las había reunido para “regañarlas” ya que no estaban publicando el contenido que él quería: publicidad para sus empresas en Tailandia.

Fátima reclamó su libertad creativa y de expresión y Nawat amenazó con expulsarla del certamen. La modelo mexicana entonces decidió darle la espalda y salirse del salón en el que se hizo la reunión.

A casi un año del incidente, Nawat anunció esta semana que ya tiene en proceso una demanda por difamación en contra de Fátima y que la justicia tailandesa “acelera una orden de arresto”.

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¿Qué respondió Fátima Bosch ante la demanda de Nawat?

La respuesta de Fátima fue contundente:

“Hoy me toca a mí contar esta historia; mi deseo es que mañana ninguna mujer tenga que vivirla”.

La Miss Universo mexicana también publicó un video donde se ve a una multitud que la aclama al grito de “no estás sola, no estás sola”.

A través de comunicados por separados, Miss Colombia y Miss Ecuador también se manifestaron a favor de Bosch y en contra de las medidas de Nawat, a las que consideraron represalías.

“Resulta profundamente preocupante que, en pleno siglo XXI, una mujer pueda enfrentar intentos de intimidación simplemente por haber levantado la voz, puesto límites y exigido ser tratada con dignidad y respeto”, publicó Fátima a través de un comunicado.

El reinado de la mexicana está a tres meses de concluir y ha estado marcado por las polémicas. Además del trance con Nawat, también vivió acusaciones de presunta manipulación de jueces, lo cual la habría favorecido en la final. La acusación nunca se ha comprobado.

Respeto al pleito legal que enfrenta ahora, Bosch respondió:

“No me arrepiento de haber defendido mi lugar aquel día. Aunque sigue teniendo repercusiones meses después, si algo quiero que otras mujeres aprendan de mi historia es esto: defender tu dignidad jamás debería convertirse en motivo de miedo”.

Fátima consideró que las acciones de Nawat son una amenaza contra su integridad.

“Ninguna amenaza debe hacernos retroceder en la lucha por un mundo donde las mujeres puedan alzar la voz sin temor a represalias”.

La organización Miss Universo también hizo una declaración para respaldar a la mexicana.