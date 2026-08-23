¿Qué pasa con Aldo Rendón y por qué se encomendó a Dios? Esto se sabe

Una de las primeras lecciones de Aldo Rendón a los habitantes de La Casa de los Famosos fue el uso de “asifor”, una palabra inventada.

El estilista explicó que de esa manera se puede hablar en clave, ya que cuando se quiere mantener oculto el tema de la conversación, se dice “asifor” en vez de la palabra que no se quiere mencionar.

Ahora, esa palabra fue usada por Ese Pérez para abordar un tema polémico dentro de La Casa y que hasta ahora se ha mantenido como un misterio: la supuesta salida por enfermedad de Aldo Rendón del reality show.

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El influencer se acercó a Aldo con su usual estilo desparpapajado y le soltó una pregunta general: "¿Qué pedo?”

Aldo reaccionó rápido: “No puedo hablar”

Ese Pérez decidió entonces usar la técnica aprendida para hablar en clave.

"¿Ves que dijeron que asifor?”

Aldo parece haber entendido perfectamente que la pregunta era sobre la presunta posibilidad de su salida de La Casa de lo Famosos y fue en ese momento que aludió a la fe.

“Pues Dios dirá”

Entonces sí es cierto que Aldo anda con problemas del riñón y por eso podría salir de la casa 😬



De volada cambiaron de tema cuando Cynthia les preguntó..#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/SmjPKrC8Lf — Locte (@ujb1817) August 22, 2026

¿Qué enfermedad tiene Aldo Rendón?

Aldo Rendón confesó en este mismo reality show que tuvo una etapa de alcoholismo muy dura fuerte.

“Me tomaba hasta dos botellas de tequila al día”, le confesó a Yahir.

De acuerdo con su relato, Aldo dañó su hígado hasta el punto de que tuvo que estar en el hospital durante tres meses.

“Tenía pus en la vesícula, y la vesícula me llenó de pus otros órganos”.

El más dañado fue el hígado. A un mes de estar encerrado en La Casa de los Famosos (con sus retos y su propia rutina diaria) Rendón presuntamente fue evaluado por médicos que estaría a punto de dar su veredicto en estos días sobre si Aldo puede o no permanecer en la Casa

¿Cómo se despidió Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México?

La noche del 1 de septiembre, de forma inesperada, Aldo Rendón dijo a sus compañeros:

“Me voy de La Casa. Las condiciones de La Casa no son las adecuadas para que siga aquí. Tengo un problema de salud que es reversible... pero no puedo estar saliendo y regresando para hacérmelo (el tratamiento)”.

Tras despedirlo inesperadamente, sus compañeros comenzaron a comentar los síntomas de Aldo: Notaron que tenía debilidad en un brazo. “No se podía ni rasurar”, dijo Cynthia Klitbo. Ese Pérez destacó que le notó los pies hinchados y no sabe cómo todavía hizo ejercicio.