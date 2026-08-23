Danny Alfaro apuesta por microcontenidos de ViXMicro y brilla como protagonista de “Pelear por ti”

Danny Alfaro ya sabe lo que significa conquistar a millones desde la pantalla de un celular. Convertida en una de las figuras digitales mexicanas de mayor alcance de su generación, ahora enfrenta un reto distinto: dejar de ser ella misma frente a la cámara para meterse en la piel de Elisa, protagonista de Pelear por ti.

La historia, producción de Alexis Núñez que se estrenará a partir del 18 de agosto por ViX Micro, coloca a Danny frente a un terreno que apenas comienza a explorar profesionalmente: la actuación.

Pelear por ti, con libreto original de Luis Miguel Carreón, cuenta la historia de Juan, un joven que sueña con convertirse en boxeador, aunque tiene prohibido pelear. En su camino aparece Elisa, interpretada por Danny Alfaro, una joven que lo perdió todo y que también intenta reconstruir su vida. El encuentro entre ambos termina por convertirse en una historia de amor y ella será el impulso que Juan necesitaba para volver a luchar por aquello que quiere.

Juan y Elisa pertenecen a mundos distintos y esas diferencias amenazarán una relación que tendrá que abrirse paso entre obstáculos, sueños personales y quienes intentarán separarlos. La historia reúne así ingredientes conocidos del melodrama —amor, diferencias sociales y sueños aparentemente imposibles— con el boxeo como parte central del conflicto.

En esta historia, Danny comparte créditos con Agustín Gerez, Sebastián Fouilloux, Penélope Villanueva, Samia, Jorge Alberto Suárez y Jorge Ortín, en un elenco que reúne distintas generaciones y trayectorias frente a la cámara.

Alfaro no llega como una desconocida buscando su primera oportunidad frente a una cámara. Lleva años viviendo frente a ella. Su crecimiento comenzó con contenidos relacionados con belleza, maquillaje y estilo de vida, hasta construir una comunidad de millones de personas que siguen sus publicaciones. Ahora intenta que esa popularidad tenga otra lectura.

A finales de 2023 comenzó a prepararse para actuar y posteriormente realizó un curso intensivo en el CEA de Televisa. Las micronovelas se convirtieron en uno de sus primeros espacios para desarrollar esta faceta y en pocos meses participó en varias producciones.

El caso de Danny resulta particularmente interesante por una coincidencia: una estrella que construyó su fama en las pantallas de los teléfonos ahora protagoniza historias creadas precisamente para verse en ellas. La audiencia ya la tiene. El desafío ahora es transformar popularidad digital en una carrera como actriz.

Detrás de Pelear por ti hay también un equipo acostumbrado a contar historias en televisión.

La producción está encabezada por Alexis Núñez, productor y creador de proyectos exitosos de la televisión mexicana, quien ahora lleva esa experiencia a una ficción que exige otros tiempos y otra manera de construir los conflictos.

Porque hacer una micronovela no consiste simplemente en tomar una telenovela y recortarla. El libreto, las actuaciones, la dirección y la edición tienen menos tiempo para presentar personajes, provocar emociones, construir un conflicto y, sobre todo, dejar al espectador con ganas de ver el siguiente episodio.

Ahí cobra importancia el trabajo de Luis Miguel Carreón, autor de la historia original, y también el de Daniel Lares, pieza importante en la dirección de contenidos y en el desarrollo de este tipo de producciones.