Yolanda Andrade se suma a la funa contra Victoria Ruffo: “Mejor hablemos de obesidad”

Yolanda Andrade ha tenido días muy activos en redes sociales.

En medio de informaciones no confirmados de que la conductora estaría en una fuerte crisis emocional y física, su perfil de Instagram se ha llenado de videos melancólicos en los que comparte fotos antiguas en las que aparece con amigos y familiares.

Gustavo Adolfo Infante incluso deslizó la idea de que Yolanda tiene momentos en los que “piensa en tirar la toalla”.

Andrade sufre desde hace tres años esclerosis lateral amiotrófica (aunque el diagnóstico lo tuvo apenas el año pasado), lo cual la ha puesto en constante lucha por recuperar en la medida de lo posible su vida cotidiana.

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¿Qué le dijo Yolanda Andrade a Victoria Ruffo?

Sin embargo, este domingo interrumpió su rutina de publicar videos sobre su pasado para dedicarle un mensaje a Victoria Ruffo.

La actriz está en medio de una polémica por una declaración sarcástica que se ha interpretado como una crítica mordaz contra Aitana, la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

Hay que tomar en cuenta, además, que Ruffo y Derbez fueron pareja en los años 90 y desde que rompieron tienen un pleito constante.

Yolanda Andrade tomó partido por los Derbez y señaló el error que, según su opinión, cometió Victoria Ruffo.

“Habla de tus otros hijos; ya están grandes para cualquier conversación”, escribió Joe.

En su perfil de Instagram, le dedicó dos comentarios en el mismo tono de sarcasmo: primero le dijo ardida (en relación a la manera en que se terminó su relación con Eugenio) y luego insinuó que tiene sobrepeso (“mejor hablemos de obesidad”).

En su mensaje, ademas, Andrade etiquetó a Unicef, la organización de la ONU para la defensa de los derechos de los niños.