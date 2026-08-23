¿La Casa de los Famosos México podría tener capítulo 2 con NUEVOS habitantes? Ya pasó en Big Brother VIP 3

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ha enfrentado críticas por el aburrimiento entre sus habitantes, mismo que el propio Yahir, Masad y Memo Schutz han confirmado sentir dentro del reality show. Este domingo 23 de agosto, parece que la dinámica cambiará, ya que la producción alertó que “ser mueble tendrá consecuencias”.

En redes sociales se rumora que será la llegada de La Mudanza, que sacará a algunos ‘muebles’, como coloquialmente se llama a un participante que no genera contenido y se camuflajea con los muebles de La Casa. Mientras eso ocurre, hay señales de alerta.

Aldo Rendón, por ejemplo, parece haber tenido problemas de salud. Le ha preguntado a Karina Torres si sus ojos lucen amarillos, y se rumora que hasta le hicieron estudios, por lo que se encomendó a Dios. Problemas hepáticos podrían tener consecuencias en su estancia dentro de La Casa de los Famosos México.

Incluso Galilea Montijo ya los regañó durante una gala, para invitarlos a que despierten su espíritu de competencia. Resaltó que en temporadas pasadas ella se quedaba entretenida en el 24/7 de ViX, pero ahora no ocurre lo mismo.

“El espíritu de competencia no existe. Pero confió que en algún momento, se van a poner a jugar. Espero que despierten, que se involucren, que se contagien”, les dijo Galilea Montijo. “Espero que me hayan entendido”.

Aunque pase la mudanza, se quedarían varios participantes, pero a muchos de ellos no les interesa reaccionar a las nominaciones ni a lo que se dice de ellos. Aldo Rendón, por ejemplo, dijo que decidió que no le importa que varios habitantes lo hayan etiquetado de “doble cara”, “Flojo”, “irrespetuoso”...

Cynthia Klitbo incluso les dijo en plena gala a Diego de Erice y Odalys Ramírez que ellos no entienden la situación porque no están dentro de La Casa, y que no le importaba cuántos puntos le habían dado en la nominación, pues incluso pensaba que le darían más.

Y aunque el público no quiere pleitos, sí quiere contenido... Pero quizá los habitantes actuales no lo darán nunca. Quizá un nuevo grupo de habitantes podría solucionarlo y hay un antecedente: la edición de Big Brother VIP 3.

Bajo la conducción de Verónica Castro y producida también por Endemol, la edición con famosos del Big Brother en su tercera temporada tuvo dos capítulos.

El Capítulo 1 de Big Brother VIP 3 contó con 16 habitantes, en 64 días de convivencia. Eduardo Videgaray fue el ganador

Eduardo Videgaray ganó tras competir con Claudia Lizaldi, Mercedes Moltó, Jorge Van Rankin, Fabián Lavalle, Manola Diez, Ninel Conde, Juan José Ulloa, Luz Elena González, Julio Camejo, Carlos Eduardo Rico y Elizabeth Álvarez.

El Capítulo 2 inició el 16 de mayo, día del final del primer capítulo, donde hubo renovación de habitantes... 18 famosos entraron a la casa durante 50 días. Roxana Castellanos fue la ganadora.

Roxana Castellanos ganó, y el segundo lugar fue Sergio Mayer, seguido de Jorge Kahwagi. Participaron también Fabiola Campomanes, Héctor Sandarti, Carlos Espejel, Pato Borghetti, Martha Julia, Mariana Ávila, Sharis Cil, El Borrego Nava, Mauricio Castillo, Erika Zaba y Niurka Marcos.