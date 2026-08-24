El cantante de Beto y sus canarios grabó un video horas antes del ataque que lo tiene en terapia intensiva

Edilberto Portillo se muestra alegre y entusiasmado. Obviamente no sabía que estaba a punto de sufrir un ataque con balazos.

Conocido en el ambiente del regional mexicano como el fundador de Beto y sus canarios, Edilberto aparece en este video junto a tres de sus músicos en lo que parece ser el camión de la banda.

El ataque sucedió la noche de este sábado precisamente al descender del autobús para dirigirse al Rodeo de Texcoco, donde tendrían un concierto titulado Los 4 Patrones de Tierra Caliente.

El cartel de ese show anunció a Beto y sus canarios, La Dinastía, Los Players de Tuzantla y Súper Banda Los Pajaritos.

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¿Cómo fue el ataque contra Edilberto Portillo?

Según los primeros reportes, Edilberto Portillo descendía del autobús de la banda cuando hombres armados lo interceptaron y dispararon en unas cinco ocasiones antes de darse a la fuga.

Elementos de seguridad pública y servicios de emergencia dieron primeros auxilios. Después fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con información confirmada por Infobae, Edilberto se encuentra en terapia intensiva.

El video de Beto y sus canarios antes del ataque

En el video que grabó el cantante y sus tres músicos sirve para anunciar precisamente este show.

“Estamos ya en camino, listos para irnos al Rodeo Texcoco; invitamos a toda la gente y nuestros amigos que van a estar con nosotros”, dice Edilberto.

El vocalista se muestra emocionado pues, dice, espera un lleno en el foro al que se dirigen.

“Siempre se ha demostrado que el rodeo es un éxito”.

En general, Beto y sus canarios hacen canciones de desamor y sobre la vida de rancho, pero también tienen algunos corridos que aluden a la fiesta con alcohol y drogas; como lo hacen en “Al estilo de mi rancho”.