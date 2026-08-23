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Kenia Os exhibe ante 20 mil personas a un ex novio infiel ¿quién es y por qué lo hizo?

La cantante estuvo de invitada en el concierto de Rosalía para participar en el segmento conocido como El Confesionario

Agosto 23, 2026 • 
Alejandro Flores
kenia os rosalia.jpg

Kenia Os en el confesionario

Instagram Rosalía /Nayib Canaán TVyNovelas

Rosalía tiene un segmento dentro de sus conciertos pensado para que otras artistas demuestren que la machosfera es una realidad.

Se llama “El confesionario” y es una escenografía en la que Rosalía se coloca detrás de un biombo como el que se usa en los confesionarios para que la artista invitada cuenta alguna historia íntima de amor.
Y siempre han sido historias terribles (aunque también divertidas) sobre infidelidad, discriminación y hasta violencia verbal.
“Me ha dicho ¿y tu no has pensado en ponerte tetas?”, “me dijo: yo después de un año corro el riesgo de ser infiel”, “descubrí que se iba a casar con otra y me dijo; ¿tú para qué revisas mi mail?”, son algunas de las historias que se han escuchado en el confesionario de Rosalía.
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La historia de infidelidad que sufrió Kenia Os

Este fin de semana se realizó el primer concierto de esta gira de Rosalía en México y el confesionario fue con Kenia Os.
Y narró una historia de infidelidad que parece telenovela de las cinco de la tarde.
Resulta que la cantante tenía lo que pensaba era un noviazgo sólido, con compromiso y mucho amor.
Pero al mismo tiempo su carrera despegaba y el trabajo la agobiaba dejándole poco tiempo para ese noviazgo. A punto de comenzar su primera gira por Estados Unidos, Kenia y ese novio (del que nunca dijo su nombre) se dieron “un tiempo”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Kenia Os le contó entonces a Rosalía.

“Fue un tiempo breve, 10 dias; ¿y sabes lo que hizo? Comenzó a salir con otra”.

Lo más terrible es que esa otra mujer es alguien de quien Kenia ya sospechaba. Resulta que tiempo atrás había encarado a ese novio porque tenía actitudes sospechosas con esa mujer pero entonces él le aseguró que no le era infiel y le soltó el clásico: “estás loca”.

¿Quién es el novio que le fue infiel a Kenia Os?

Kenia Os entones compartió la enseñanza de su historia: “Ojo de loca, no se equivoca; y si te dice que no es ella, ¡es ella!”.

Aunque Kenia no lo mencionó, el novio con el que anduvo en esa etapa de su carrera es Gera MX (Gerardo Daniel Torres Montante). De hecho, su rompimiento se hizo oficial hasta que Kenia Os terminó su gira por Estados Unidos.

Y lo hicieron en un comunicado en el que aludieron a incompatibilidad de agendas, cuando en realidad fue porque Gera MX le fue infiel a Kenia Os.

Kenia Os Rosalía
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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