Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Atacan a balazos a Edilberto Portillo, de Beto y sus Canarios, en Rodeo Texcoco: ¿Cuál es el reporte de su estado de salud?

Habría recibido al menos cinco impactos de bala.

Agosto 23, 2026 • 
TVyNovelas
beto-canarios-.jpg

Atacan a balazos a Edilberto Portillo, de Beto y sus Canarios

Especial

Nuevamente un ataque armado pone en tensión al regional mexicano, y ahora la víctima es Edilberto Portillo, fundador y vocalista de Beto y sus Canarios.

Sobre la carretera México-Texcoco, en las inmediaciones del Rodeo Texcoco, ocurrió un ataque a balazos, momentos antes de un concierto, cerca de las 22:00 horas.

Primeros reportes indican que Edilberto Portillo descendía del autobús de la banda cuando hombres armados lo interceptaron y dispararon en unas cinco ocasiones antes de darse a la fuga.

Elementos de seguridad pública y servicios de emergencia dieron primeros auxilios. Después fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial que detalle la evolución de las lesiones al músico. Sin embargo, Infobae México señala que está en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Edilberto Portillo era parte del elenco del festival “Los 4 patrones de Tierra Caliente”, al lado de agrupaciones como La Dinastía de Tuzantla y Súper Banda Los Pajaritos. A pesar de los hechos, el evento continuó según lo previsto.

ataque armado balazos
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Habría presuntas irregularidades que A.B. estaría buscando identificar. “Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez