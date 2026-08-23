Atacan a balazos a Edilberto Portillo, de Beto y sus Canarios, en Rodeo Texcoco: ¿Cuál es el reporte de su estado de salud?

Nuevamente un ataque armado pone en tensión al regional mexicano, y ahora la víctima es Edilberto Portillo, fundador y vocalista de Beto y sus Canarios.

Sobre la carretera México-Texcoco, en las inmediaciones del Rodeo Texcoco, ocurrió un ataque a balazos, momentos antes de un concierto, cerca de las 22:00 horas.

Primeros reportes indican que Edilberto Portillo descendía del autobús de la banda cuando hombres armados lo interceptaron y dispararon en unas cinco ocasiones antes de darse a la fuga.

Elementos de seguridad pública y servicios de emergencia dieron primeros auxilios. Después fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial que detalle la evolución de las lesiones al músico. Sin embargo, Infobae México señala que está en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Edilberto Portillo era parte del elenco del festival “Los 4 patrones de Tierra Caliente”, al lado de agrupaciones como La Dinastía de Tuzantla y Súper Banda Los Pajaritos. A pesar de los hechos, el evento continuó según lo previsto.