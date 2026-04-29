Actriz denuncia acoso sexu4l mientras participaba en ‘MasterChef Celebrity’: “ME METIÓ LA MANO”

“En ese momento supe que hasta ahí había llegado mi posibilidad de ganar el concurso”.

Una de las participantes de ‘MasterChef Celebrity’ dio a conocer que cuando formó parte del concurso, en 2018, fue víctima de un episodio de violencia en el que sufrió acoso.

La actriz y conductora dio a conocer en una entrevista para el podcast ‘Vos Podés’, que una persona cercana a la producción se propasó con ella mientras él se encontraba bajo los influjos del alcohol.

De acuerdo con su testimonio, una noche alguien tocó la puerta de su habitación en horas de la madrugada. Al abrir, inicialmente no encontró a nadie, pero después un empleado del lugar le dijo que había un sujeto que la buscaba y era del reality.

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“Me asomo y lo veo y digo: ‘¿Este man qué hace aquí?’”, recordó. Al tiempo que reveló que el hombre estaba en aparente estado de embriaguez y le mostró su celular, asegurando que tenía acceso a la prueba del día siguiente.

“En ese momento supe que hasta ahí había llegado mi posibilidad de ganar el concurso. Tenía la posibilidad de llegar mucho más adelante. Llegué pese a todo”, expresó.

La conductora dijo que intentó cerrar la puerta, pero la otra persona se lo impidió. También manifestó que el empleado del hotel habría sido testigo de lo ocurrido: “Empieza a caminar hacia mí. Cuando me doy cuenta, estoy frente a la cama y le dije: ‘Por favor sálgase’. Antes de cerrar la puerta me mete la mano dentro de la camiseta y me da un beso”, afirmó.

La participante de ‘MasterChef Celebrity’ indicó que su acosador era un presentador relacionado con el programa, sin embargo prefirió mantener su identidad en el anonimato. Asimismo, aseguro que dicha persona ya no forma parte del proyecto: “Entiendo que su salida fue por acoso, pero él se da el lujo de decir que renunció”.

También comentó que tiempo después esa misma persona la habría contactado para invitarla a participar en un pódcast.

La actriz afirmó que denunció lo sucedido ante RCN Televisión y que, pese a ciertas resistencias, decidió continuar con el proceso de denuncia: “No sólo era conmigo, tocó tres puertas esa noche. Avisé a producción. Yo sabía que no iba a poder ganar porque este señor no me iba a dejar. Tengo cinco personas a las que él atacado fuertemente, se la pasa con niñas en discotecas”, dijo.

Además, aseguró que lo vivido no sólo representó unepisodio complicado en su vida, sino que también la colocó en desventaja dentro del concurso.

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¿Quién es la actriz que denunció acoso sexu4l mientras participaba en ‘MasterChef Celebrity’?

Se trata de María José Martínez Turrini, reconocida por su trayectoria en radio, televisión, el modelaje y la escritura. En 2000 formó parte del elenco de la telenovela ‘La Caponera’ junto a Margarita Rosa de Francisco.

También participó en la exitosa serie ‘Mujeres asesinas’.