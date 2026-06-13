Chaparro Chuacheneger, el meme que saltó a la pantalla nos cuenta su historia

Hace unos años, Alejandro Rodríguez pasaba sus días trabajando en talleres de soldadura en Apodaca, Nuevo León. La televisión parecía un sueño imposible para aquel joven que dejó la escuela después de la secundaria para ayudar económicamente en casa.

Hoy, convertido en Chaparro Chuacheneger, forma parte del elenco de Más vale sola, la comedia de TelevisaUnivision que ha conquistado al público en las estrellas.

El ascenso del regiomontano ha sido tan inesperado como peculiar. Lo que comenzó con videos caseros publicados en Facebook terminó convirtiéndolo en uno de los personajes virales más reconocibles de México. Su estilo desenfadado, frases absurdas y una autenticidad imposible de fabricar lo llevaron de las redes sociales a la televisión nacional.

“Estudié hasta la secundaria, ya no quise estudiar, quería trabajar”, contó en entrevista con TVyNovelas al recordar la etapa en la que dejó los estudios para entrar al mundo laboral.

Desde muy joven trabajó como soldador y también realizó tatuajes y dibujos para obtener ingresos extra.

El personaje de Chaparro Chuacheneger nació prácticamente por accidente. En 2018 publicó un video donde hablaba sobre el cansancio que sentía para levantarse e ir a trabajar. “Ya con este día van tres días que no voy a trabajar”, dijo frente a la cámara sin imaginar que esa frase terminaría convertida en meme nacional. La reacción fue inmediata. Miles de usuarios comenzaron a compartir el clip y a identificarse con su peculiar manera de hablar. Lo que para muchos era una simple broma terminó transformándose en el inicio de una carrera.

“Yo no lo hacía con la intención de pegar un video, pero se siente muy bien que la gente se entretenga con nuestras ocurrencias. Yo amo que la gente se ría, porque hay personas que pasan momentos muy tristes y un rato de diversión no les cae mal”, confesó sobre su impacto en redes sociales. Pero detrás del humor también había necesidad económica. Alejandro ha contado que en sus inicios incluso utilizaba el internet de los vecinos para poder subir videos. “Le robaba el wifi a mi vecino y así subía mis videos”, recordó entre risas. Su autenticidad terminó siendo su sello más fuerte. Mientras otros influencers buscaban proyectar una imagen perfecta, Chaparro conquistó al público mostrando justamente lo contrario: un personaje exagerado, irreverente y completamente despreocupado por el qué dirán. “Yo lo dije porque para mi es verdad, nada más que la gente lo tomó a juego”, comentó sobre el video donde aseguraba sentirse “embrujado” para trabajar.

La comedia siempre estuvo presente en su vida. Incluso ha revelado que desde niño buscaba aprender chistes y rutinas cómicas. “Mi mamá desde que era chiquillo me llevaba con payasos para que me enseñaran chistes”, recordó sobre sus primeros acercamientos con el entretenimiento.

Aunque durante mucho tiempo fue blanco de críticas y burlas, jamás dejó de imaginarse en televisión. Mientras trabajaba en la fábrica veía programas y soñaba con aparecer algún día en pantalla. “Un día voy a estar ahí”, repetía mientras observaba la televisión desde el comedor de la empresa donde trabajaba.

Con el paso de los años, la viralidad se convirtió en negocio. Llegaron colaboraciones musicales, eventos, campañas digitales y apariciones públicas. Chaparro entendió rápidamente cómo conectar con el humor popular mexicano y mantenerse vigente en redes sociales.

“A los que les mandaba video, ellos me depositaban; yo no les pedía nada”, contó sobre la manera inesperada en la que empezó a generar ingresos gracias a sus clips. “Quisiera estar bien feo, así como William Levy”, bromea siempre, dejando claro que el humor absurdo sigue siendo parte esencial de su personaje.

Su inspiración, la tiene muy clara: “Me gusta mucho el humor blanco, como el de Chespirito, Capulina, personajes que no dicen groserías, es que no me gusta decir maldiciones porque me regaña mi mamá”.

Hoy, Alejandro Rodríguez ya no es solamente el hombre del meme viral. Su llegada a la televisión confirma que detrás del personaje existe una intuición natural para conectar con el público. Y mientras Más vale sola continúa creciendo en audiencia, Chaparro demuestra que aquel sueño que veía desde una fábrica en Nuevo León finalmente se volvió realidad.